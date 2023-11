Francesco Pupillo. Bild: Mapic

Mapic-toppen: Så blir årets mässa i Cannes

Handel En ny inkubator för unga retailers, effektiviseringar i branschen, och hållbarhet är några av fokusområdena när det nästa vecka är dags för retailmässan Mapic i Cannes. Marknadsdirektör Fransesco Pupillo berättar för Fastighetssverige vad besökarna kan förvänta sig.

Den årliga detaljhandelsmässan Mapic drar igång nästa vecka. 6 000 besökare väntas och 1 800 utställare från 75 länder kommer att delta tisdag-torsdag nästa vecka på Palais des Festival i Cannes.



Fransesco Pupillo, marknadsdirektör, berättar för Fastighetssverige det du behöver veta om mässan.



– Under det senaste året har aktörer inom detaljhandel och fastigheter visat en anmärkningsvärd beslutsamhet när det gäller att möta utmaningarna och möjligheterna med ekonomiska och geopolitiska förändringar – men dessa händelser har belyst branschens beroende av ändliga resurser, säger han och fortsätter:



– Mapic handlar inte bara om att följa marknadstrender, vår skyldighet är att ge branschen ett djupare perspektiv, ge nyckelinformation om hur man kan förändra framtiden till det bättre och visa fastighetsaktörer, nya återförsäljare och andra aktörer sätt att göra tillgångar mer lönsamma. Årets program är utformat för att återspegla det och är uppbyggt kring sex nyckelpelare: ny detaljhandel, fritid, mat, hållbarhet, utvecklingen av fastighetstillgångar och innovation.



Vad är nytt på årets Mapic?



– Helt nytt för 2023 är Mapic Academy, Mapics nystartade inkubator för innovativa unga detaljhandelsvarumärken. Det kommer att väljas ut fem unga detaljhandelsvarumärken och stödjer deras utveckling genom Mapics nätverk av experter och partners – vilket ger finansiellt stöd och möjligheten att öppna en popup-butik genom ett partnerskap med fastighetsbolag.



– Efter en oerhört produktiv mentorsdag i slutet av september i Paris med de fem finalisterna kommer de utvalda varumärkena – The World of Onyo, Superstack, W.O.P – World of Pop, Greener, t7berlin – att ställa ut på Retail Village. Det vinnande varumärket kommer att väljas ut av en jury baserat på en sista pitch-session på själva Mapic.



– I år kommer Mapic också att vara värd för det helt nya Sustainability Lab i hjärtat av mässområdet – utformat för att utrusta deltagarna med verktygen för att uppnå mål för koldioxidminskning när världen stramar åt sitt regelverk. ESG-experter, inklusive ledande företag som tillhandahåller certifieringar och leverantörer av ny hållbar teknik, kommer alla att finnas till hands för att ge produktiv rådgivning, säger Pupillo.



– I år ser vi också nya globala ledare från fritid, underhållning och F&B leverera keynotes p Mapic för första gången, inklusive Netflix, Tomorrowland Leisure samt Big Mamma Group."



Vad är huvudfokus i år?



– Årets Mapic fokuserar på innovationer som hjälper branschen att fungera mer effektivt, inklusive integrering av teknik för att minska energiförbrukningen och bättre förstå konsumenterna. Genom att minska, återanvända eller återvinna produkter och avfall, och underlätta effektivare energi- och vattenförbrukning, kan hyresvärdar, ägare och förvaltare sträva mot koldioxidneutrala fastighetstillgångar."



– I grunden erbjuder 2023-programmet fastighetsaktörer ett oslagbart fönster till hållbarhetsinitiativ som svarar mot konsumenternas sökande efter mening och investerares sökande efter värde. För retailfastighetsaktörer handlar det om att se kopplingen mellan ansvar och affärstillväxt. Ansvarsfull tillväxt är avgörande för långsiktig framgång, konsumentengagemang och i slutändan för att förverkliga den fulla potentialen hos alla fastigheter. Därför kommer Mapic också att fortsätta att ta itu med frågor om den positiva effekten detaljhandel kan ha på den sociala strukturen i våra städer, som en del av utveckling med blandad användning eller stadsförnyelse.



Hur ser du på deltagandet? Så många som förväntat eller färre/fler?



–I år förväntar vi oss 6 000 deltagare från minst 75 länder och 1 800 ägare inklusive återförsäljare, restaurangkedjor, fritidsoperatörer, DNVB, etc. De bekräftade utställarna hittills inkluderar Cushman & Wakefield, IGD, Nhood, CBRE, Pradera, VIA Outlets, McArthurGlen och INGKA. Stora fastighetsbolag kommer att ta gästfrihetssviter och demonstrera det mångsidiga utbudet av lösningar som är tillgängliga för deltagare att knyta an till Mapic.



"När det gäller deltagare är vi också stolta över variation; 50 procent av mässområdet kommer att ägnas åt en varierad detaljhandelsmix inklusive 200 aktörer inom detaljhandelsinnovation och 350 operatörer inom fritid/F&B. Totalt förväntar vi oss att 6 000 deltagare och 1 800 utställare och mataktörer från 75 länder förväntas delta i showen.



Hur ser du på deltagare från Norden? Finns det ett stort intresse?



– När det gäller utställare är de länder som är mest representerade Frankrike och Italien, men vi kommer att välkomna utställare från länder som Finland, Danmark, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Saudiarabien, Polen, Rumänien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Japan, Portugal, Turkiet och mer. Alla de stora spelarna kommer att vara närvarande i Cannes.



– Från Norden specifikt är vi mycket glada över att välkomna Ingka Centres – inklusive dess kärnverksamhet IKEA Retail – tillbaka till Mapic med en stark närvaro i hela programmet. Detta inkluderar att välkomna Cindy Andersen, vd på Ingka Centers som en av talarna för öppningskeynoten i Studion tisdagen den 28 november kl. 10:30 till 11:00. Andra utställare från regionen inkluderar VEMCO och NCSC - Nordic Commercial Space & Communities, som båda är ledande inom fastighetssektorn.



– På varumärkessidan kommer vi att välkomna ett stort urval av mode- och konsumentvarumärken från Skandinavien som deltagare, inklusive LEGO, Louis Nielsen, Name It, ONLY, VERO MODA, Normal och BoConcept. I linje med Mapics fortsatta fokus på att förbättra destinationer kommer vi även att vara värd för fritids- och sportkoncept som Jumpyard, The Social Gaming Group, Hyperin, Lappset Creative, Surfhouse och Valo Motion.



Vad ska besökare tänka på innan de åker till Cannes?



– För det första, samtidigt som retailfastigheter är hjärtat av Mapic, bör besökare förstå att konferensinnehållet är utformat för att vara så omfattande som möjligt. Förutom världens största fastighetsaktörer som nyckelutställare välkomnar vi även den andra upplagan av Retail Village, LeisurUp och The Happete Forum-programmen.



– För alla som deltar eller funderar på att närvara, kolla gärna in det fullständiga detaljerade programmet, inklusive stängda nätverkssessioner och huvudtal. Besökare bör också få ut det mesta av vår onlinedatabas och se till att de har registrerat sig och fyllt i sina profiler för att maximera sin synlighet för andra deltagare.



– Besökare kan använda vår conciergeplattform för att säkra de bästa erbjudandena för hotellbokningar i Cannes, inklusive upp till 40 procent på boende och transferalternativ. All praktisk information för deltagare finns här.



– En av de viktigaste anledningarna till att vara på Mapic handlar om att skapa kontakter och det finns inget bättre tillfälle än våra egna evenemang, inklusive välkomstmottagningen, Mapic Awards Gala Dinner och The Mapic Party. Vi ses i Cannes! hälsar Fransesco Pupillo.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

