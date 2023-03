Logicenters bygger för Alfaroc i Tusby

En illustratörs uppfattning om hur Tuusula Logistics Warehouse kommer att se ut. Bild: Alfaroc Logistics Oy

Bolag Logicenters kommer att utveckla en toppmodern anläggning på 38 000 kvadratmeter i Tusby, strax norr om Helsingfors, åt Alfaroc Logistics Oy. Fastigheten beräknas stå klar under det tredje kvartalet 2024.

Logistikfastighetsaktören fortsätter sin satsning på att utöka sin närvaro runt Helsingfors. Nu står det klart att Logicenters skrivit ett avtal med Alfaroc Logistics Oy om att påbörja bygget av en toppmodern anläggning på 38 000 kvadratmeter i Tusby, strax norr om huvudstaden.



Den nya fastigheten kommer att utvecklas enligt Logicenters ambitiösa hållbarhetsmål och kommer att innefatta bergvärme och solcellspaneler på taket.

Anläggningen beräknas att vara färdigbyggd under det tredje kvartalet 2024.



– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Alfaroc Logistics till Tusby. De senaste åren har vi sett en tydlig ökning på efterfrågan kring logistik i närområdet och det känns riktigt bra att ha hittat en perfekt lösning för alla parter, säger Jarkko Äikää, commercial manager på Logicenters.



Alfaroc Logistics Oy är en av Finlands största outsourcingtjänstleverantörer inom intern logistik och lagerhållning. Företaget erbjuder tjänster till industri- och detaljhandelsföretag, importörer och onlinebutiker.



– Det här är en nyhet som vi verkligen är stolta över att kunna presentera. Vi är väldigt tacksamma för det fantastiska samarbetet med Logicenters och ser fram emot att kunna växa som företag i våra nya lokaler", säger Tiia Bister, CEO på Alfaroc Logistics Oy.



Anläggningen kommer att ligga endast sex minuter från europaväg 75 med förbindelse till både Helsingfors och norra Finland. Dessutom ligger HelsingforsVanda flygplats bara 13 minuter bort med bil.

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden