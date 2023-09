Ebba Pilo Karth, ny CFO på John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson utser ny CFO

Bolag John Mattson har rekryterat Ebba Pilo Karth till ny CFO för bolaget. Hon tillträder sin tjänst senast den 1 april 2024 och blir då även medlem av bolagsledningen. Fram tills dess innehar Eva Wiklund rollen som interim CFO. I augusti 2023 tillträdde även Maria Wirén tjänsten som förvaltningschef och ingår nu i John Mattsons bolagsledning.

Tillträdande CFO, Ebba Pilo Karth, kommer närmast från Forsen AB, där hon varit CFO sedan 2021. Hon har dessförinnan haft rollen som ekonomichef på Stena Fastigheter Stockholm AB samt som CFO på Teliaägda Skanova AB.

– Jag ser mycket fram emot att välkomna Ebba som ny CFO på John Mattson. Ebba har en bred erfarenhet från att ha verkat i olika roller inom ekonomi, både i fastighetsbranschen och i andra branscher. Med sin erfarenhet av ekonomi och av verksamhets- och affärsnära roller kommer Ebba vara en stor tillgång i bolagets fortsatta utveckling, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.



– Jag är imponerad av John Mattsons innovativa och proaktiva ansats och ser fram emot att bidra med min erfarenhet för att ytterligare stärka bolagets finansiella och operationella position. Att få bli en del av detta engagerade team och göra verklig skillnad känns otroligt inspirerande, säger Ebba Pilo Karth.



Maria Wirén, som tidigare hade rollen som förvaltningschef Bostad och adjungerad i bolagsledningen, har sedan 1 augusti tillträtt som förvaltningschef och ordinarie medlem av bolagsledningen.



– Maria har haft en central roll i bolagets snabba omställning under det senaste året, där vi har effektiviserat förvaltningen samtidigt som kund- och medarbetarnöjdheten har ökat. Det är därför glädjande att Maria nu tar ett helhetsansvar över förvaltningen med ansvar för både bostäder och kommersiella lokaler. Vi bibehåller fokuset på båda fastighetsslagen genom ansvariga förvaltare inom respektive del. Jag vill hälsa Maria varmt välkommen i sin nya roll och som ordinarie medlem i bolagsledningen, säger Per Nilsson.



John Mattsons bolagsledning består av: Per Nilsson, vd, Mari Edberg, kommunikationschef, Daniel Fornbrandt, affärs- och projektutvecklingschef, Maria Wirén, förvaltningschef och Eva Wiklund, interim CFO. Senast 1 april 2024 ersätts Eva Wiklund av Ebba Pilo Karth som CFO.

