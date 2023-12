JM köper dubbelt i Norge. Bild: Sara Brehmer

JM gör två nya förvärv i Norge

Transaktioner JM har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 130 bostäder i Brundalen nära Trondheim centrum och byggrätter för utveckling av cirka 75 bostäder centralt i Bergen.

JM har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 130 bostäder i Brundalen nära Trondheim centrum. Förvärvet uppgår till cirka 86 miljoner kronor, med tillträde under det fjärde kvartalet 2023 och erläggande av likvid under det första kvartalet 2024. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Norge under det fjärde kvartalet 2023.



Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av cirka 130 bostäder, med beräknad produktionsstart under andra halvåret 2024. JM har tidigare utvecklat 174 bostäder i området inom ramen för projektet Strindalia.

– Den senaste etappen i Strindalia färdigställdes under 2023 och det är glädjande att JM Norge genom detta förvärv har möjlighet att utveckla ytterligare ett 130-tal bostäder i Strindalia-projektet, säger Petter Sunde, regiondirektör i JM Norge AS.



JM förvärvar även byggrätter för utveckling av cirka 75 bostäder centralt i Bergen. Förvärvet uppgår till cirka 82 miljoner kronor, med tillträde under det fjärde kvartalet 2023 och erläggande av likvid under det första halvåret 2024. Även här kommer förvärvet att redovisas inom affärssegment JM Norge under det fjärde kvartalet 2023.



Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av cirka 75 bostäder och 1 100 kvadratmeter verksamhetslokaler. Fastigheten är centralt belägen i hjärtat av ett attraktivt område i Bergen, med omedelbar närhet till allmänna kommunikationer.

– Detta är ett förvärv som stärker vår närvaro i Bergen och är ett led i JMs långsiktiga strategi att växa i regionen, säger Petter Sunde, regiondirektör i JM Norge AS.

