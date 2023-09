Peter Larsson, Jernhusen. Bild: Jernhusen

Jernhusen sluter avtal med Telcred om digitalt passersystem

Teknik Jernhusen har slutit avtal med Telcred om teknik och upplägg vad gäller en molnbaserad, digital plattform för administration av sina fastigheter. Detta i ett skede då många av bolagets drygt hundraåriga fastigheter står inför omfattande ombyggnation.

Bild: Wikimedia commons

– Vårt nya system gör att vi får bättre kontroll, från Luleå till Malmö, utan att egentligen behöva vara på plats, säger Peter Larsson, chef affärsområde Depåer och Kombiterminaler hos Jernhusen.



Flera av Jernhusens depåer byggs just nu ut och ett exempel är Hagalunds depå i Stockholm, som är en av de största i norra Europa med en daglig hantering av 100-tals tåg. Hagalunds depå byggdes under tidigt 1900-tal och har genom åren utvidgats och moderniserats i takt med det ökade tågresandet.



– Säkerheten är av högsta betydelse för all vår verksamhet. Vi ställer oerhört höga krav på både skalskydd och behörigheter. Att hitta ett system som håller standarden både säkerhets- och kvalitetsmässigt har varit avgörande. Vi har jobbat noggrant för att hitta en leverantör som kan uppfylla alla kriterier. Det känns väldigt bra att nu kunna stärka säkerheten ytterligare, fortsätter Peter Larsson.



Jernhusen har nu slutit avtal med Telcred om teknik och upplägg. Ett av kraven har varit att inte behöva låsa sig i vare sig hårdvara eller mjukvara utan att utveckla ett öppet system som är framtidssäkert, skalbart och har ett öppet gränssnitt.



— Den typ av öppen lösning som vi nu utvecklar är inte så vanlig. Det är däremot viktigt för att möta framtiden. Vi börjar nu med våra depåer. Men vi är övertygade om att systemet kommer att kunna användas i flera delar av vår verksamhet, säger Per Forsling, chef Teknik och Verksamhetsutveckling hos Jernhusen.

