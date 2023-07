Klarabos vd Andreas Morfiadakis. Bild: Klarabo

Intäkter och resultat uppåt för Klarabo

Bolag Fastighetsbolaget Klarabo redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna ökade med 24,4 procent och uppgår till 149,7 miljoner kronor mot förra årets 120,3. Det underliggande behovet av bostäder i Sverige, inte minst hyresrätter, är stort och det finns en fortsatt hög efterfrågan, skriver vd Andreas Morfiadakis i rapporten.

– Trots en turbulent och utmanande omvärld fortsätter KlaraBo att ha en god intjäning och stabila förvaltningsresultat delvis till följd av årets hyresförhandlingar. Dessa förhandlingar ledde till hyreshöjningar med i genomsnitt 4,5 procent i vårt bestånd med i princip full effekt från första april. Tillsammans med betydligt lägre driftkostnader än under det säsongsmässigt tunga första kvartalet ökade vårt driftnetto sekventiellt med över 40 procent, och förvaltningsresultatet steg från 15 till 40 miljoner kronor under kvartalet. Det är glädjande att även uthyrningsgraden håller sig på en stabil och hög nivå samtidigt som vi fortsätter hålla en hög renoveringstakt, skriver vd Andreas Morfiadakis i rapporten.



• Intäkterna för kvartalet uppgick till 149,7 miljoner kronor (120,3), en ökning med 24,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• Koncernens driftnetto uppgick till 95,7 miljoner kronor (66,4), motsvarande en ökning med 44,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

• Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 40,3 miljoner kronor (20,4), en ökning med 97,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -113,7 miljoner kronor (21,5) och för derivat till 35,4 miljoner kronor (21,7).

• Kvartalets resultat uppgick till -34,5 miljoner kronor (38,4), motsvarande -0,26 kr per aktie (0,29).

• Belåningsgraden uppgick per 30 juni till 51,7 procent (43,1). Bolaget finansieras endast med bankbelåning. Väsentliga händelser

• Tecknat ett femårigt hyresavtal omfattande 500 kvm anpassat för förskoleverksamhet med Renässans Akademin. Hyresvärdet uppgår årligen till 0,8 Mkr.

• Förlängt låneavtal med en nordisk bank om drygt 500 miljoner kronor med förfall i tredje kvartalet hösten 2027 till en marginal som understiger bolagets genomsnittliga marginal.

• Förlängt räntebindningstiden på skuldportföljen med drygt ett år till 4,1 år per den 30 juni med en säkringsgrad om knappt 80 procent.



– Det underliggande behovet av bostäder i Sverige, inte minst hyresrätter, är stort och det finns en fortsatt hög efterfrågan. Det gäller i synnerhet bostäder med rimliga hyror givet ett mer utmanande ekonomiskt läge för många hushåll. Med vårt fokus på attraktiva orter med långsiktigt god efterfrågan på bostäder inom svenska tillväxtregioner har vi en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs-möjligheter dyker upp. Jag är övertygad om att det är långsiktigt klokt att investera i, men med försiktighet, och äga hyresfastigheter och genom detta vara en del av samhällsutvecklingen såväl på regional som nationell nivå, skriver Andreas Morfiadakis.

