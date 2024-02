Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i varuhusen i Kungens Kurva och Barkarby. Bild: Ikea Sverige

Ikea stänger två butiker i Stockholm

Uthyrning Under de senaste åren har Ikea Sverige satsat stort på att komma närmare stockholmarna genom att öppna nya och mindre enheter samt uppdatera varuhusen i Kungens Kurva och Barkarby. Nu är det dags att ta nästa steg i expansionen i Stockholm. För att kunna göra det kommer två mindre enheter att stängas för att göra plats för nästa steg.

För snart 60 år sedan öppnades Ikea Kungens Kurva som det andra varuhuset någonsin i Sverige. Och än idag vill Ikea Sverige nå fler stockholmare med enheter på nya platser. Sedan 2021 har Ikea Sverige öppnat tre mindre enheter och ett cityvaruhus i Gallerian. Samtidigt har stora investeringar gjorts för att modernisera de befintliga varuhusen i Kungens Kurva och Barkarby.



Som ett led i att utveckla Ikea i Stockholm kommer de två mindre enheterna Ikea Planera och beställ i Bromma respektive Sickla att stänga när respektive hyresavtal löper ut i maj 2024. Baserat på erfarenheterna från kunderna kommer Ikea Sverige nu att ta nästa steg i expansionen i Stockholm.

– Det är ett privilegium att få arbeta för Ikea i Stockholm med all den historia vi har här. Jag är väldigt stolt över det arbete som gjorts under de senaste åren. Det ligger i vårt DNA att ständigt förnya och förbättra och det har vi gjort mycket av under de senaste åren här i Stockholm. Vi planerar att öppna ännu bättre versioner av våra mindre enheter inom kort och kan berätta mer så snart planerna är klara, säger Graeme Smith, Area Manager Stockholm för Ikea Sverige.



Just nu planeras för var det är mest lämpligt att öppna nya enheter och Ikea Sverige vill fortsätta vara närvarande i områdena kring Bromma och Sickla. De befintliga varuhusen kommer också att fortsätta att uppdateras. Till exempel kommer bottenvåningen på Ikea City i Gallerian att byggas om under våren, baserat på feedback från kunderna.

– Vi har drivit stora varuhus utanför stadskärnorna i många år, men de mindre enheterna i städerna är fortfarande något nytt för Ikea. Vi har lärt oss mycket på bara några år och vi kommer att fortsätta att förbättra oss. Vi vet att våra kunder verkligen värdesätter att vi är närmare dem och att de vill ha produkter att ta med sig hem direkt eller levererade till en Ikea Planera och beställ. Det här är saker vi tar med oss när vi nu planerar nästa steg, säger Graeme Smith.



Ikea öppnade sitt första varuhus i Stockholm 1965 i Kungens Kurva. Byggnaden har blivit ett landmärke. År 1993 öppnade varuhuset i Barkarby. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts för att bygga om båda dessa varuhus. 2022 öppnade Ikea dörrarna till sitt 8 000 kvadratmeter stora varuhus i Gallerian. Den nyaste enheten är IKEA Planera och beställ i Täby Centrum som öppnade 2023.

