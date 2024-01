Voco hotels första etablering blir i Kista Bild: Illustration av Living Design

Hotelljätten gör sin första etablering i Sverige

Uthyrning Revelop har tecknat avtal med den englandsbaserade globala hotelljätten IHG Hotels & Resorts om etablering av Voco hotel i Kista – IHGs första hotell i Sverige. Avtalet innebär att 9 000 kvadratmeter i fastigheten Nordic Forum konverteras till ett hotell med konferensavdelning, restaurang, spa- och poolavdelning. Hotellet, som öppnar efter sommaren, drivs av Mogotel Hotel Development.

Bild: Revelop

Revelop har tecknat ett 25-årigt avtal med Mogotel Hotel Group (Mogotel) och IHG Hotels & Resorts (IHG) om etablering av ett 9 000 kvadratmeter stort hotell i fastigheten Nordic Forum. Hotellet kommer att drivas som Voco hotel, ett av IHGs premiumvarumärken, med 201 rum, en fullservicerestaurang, konferensavdelning samt ett spa med inomhuspool. Hotellet färdigställs under våren och beräknas öppna efter sommaren.



IHG är en av världens största hotellkedjor med fler än 6 200 hotell och nära en miljon rum världen över. Etableringen i Kista blir IHGs första i Sverige, efter att företaget lämnade den svenska marknaden för tio år sedan, med planer på att växa i ytterligare i både Sverige och övriga Norden. voco hotel erbjuder en premiumupplevelse för sina gäster och kombinerar en informell och charmig känsla med den kvalitet och trygghet som ett globalt och respekterat varumärke ger.



– Jag är väldigt glad över att IHG har valt Nordic Forum för deras första hotell i Sverige och tar Voco till Kista. Hotellet kommer att ha en betydande positiv påverkan och öka antalet besökare i Kista under dygnets alla timmar. Genom uthyrningen transformerar vi en gammal utdaterad kontorsyta till ett modernt premiumhotell. Det går helt i linje med vår strategi att förlänga livet på byggnader samtidigt som de får nytt relevant innehåll, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.



Revelop förvärvade fastigheten 2016 har sedan dess drivit ett omfattande utvecklingsarbete där fastigheten har genomgått en resa från brun till grön. Det inkluderar hållbarhetsinitiativ såsom energioptimering, solceller, ett mer effektivt nyttjande av fastighetens ytor och investeringar i utemiljön i form av ett fasadprogram, en ny park och ett utegym. I dag är fastigheten en hållbar, modern fullservicefastighet med stora loungeytor, gym och Revelops egenutvecklade co-workingkoncept C/O Workspace. Sedan förvärvet har hyresgästbeläggningen gått från 45 procent till i princip fullt uthyrd.



I samband med ombyggnationen kommer hotellbyggnaden att miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use Very Good. Kontorsbyggnaden är sedan flera år certifierad enligt Green Building.



– Vi är glada över att i samarbete med Revelop kunna etablera Voco hotels i Kista. Voco hotels är mycket populärt bland gästerna för sin unika charm och karaktär och är samtidigt omtyckt hos ägarna tack vare sin design och operativa ramverk som gör det enkelt att anpassa till olika marknader. Det passar perfekt för det här projektet där vi tillsammans med Revelop och Mogotel skapar ett spännande hotell baserat på gemensamma värderingar och fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot att öppna och välkomna fler gäster till vår underbara värld, säger Miguel Martins, Head of Development Northern Europe på IHG.



– Att gå in på den svenska marknaden är ett stort steg för Mogotel. Vi är tacksamma för våra partners förtroende när vi nu ger oss ut på denna resa. Vårt fokus ligger på tillväxt och att etablera en stark närvaro i Stockholm och över hela Sverige, säger Ivans Dokicans, styrelseordförande på Mogotel Development Holding, Head of Development.



– Det här projektet är en viktig milstolpe för oss. Det är inte bara en ny satsning i Stockholm och Sverige – det är ett nytt kapitel i vår historia när vi inleder vårt samarbete med IHG Hotels & Resorts. Vi är glada över möjligheten att få ta varumärket Vocos unika karaktär in i denna dynamiska stad och ser fram emot att sätta vår prägel i hjärtat av Stockholm, säger Sabine Krievina, styrelsemedlem, Director of Project Management på Mogotel Development Holding.

