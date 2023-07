Fastigheten Femlingen 1 var en av de avyttrade. Bild: Heba

Heba säljer fem fastigheter i Årsta och Hägersten

Bostäder Heba Fastighets AB har idag tecknat avtal om överlåtelse av fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 774 miljoner kronor, varav tre av fastigheterna omfattas av bolagets renoveringsprogram. Tillträde planeras till 2 oktober 2023.

De fastigheter som överlåts är Femlingen 1 och Fegen 1 i Årsta samt Förgyllda Bägaren 2, 3 och 4 i Hägersten. Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter.



Köpare av Femlingen 1 är Jan Fredegård och fastigheten överlåts som en fastighetsaffär.

Köpare av Fegen 1 och Förgyllda Bägaren 3, som överlåts via bolagsaffär, är Fastighets AB Senator.

Köpare av Förgyllda Bägaren 2 och Förgyllda Bägaren 4, som även de överlåts via bolagsaffär, är Tage Liljedahl Fastighets AB.



– Med försäljningen agerar vi proaktivt och ger oss själva utrymme att kunna arbeta långsiktigt. Vi stärker vår finansiella stabilitet ytterligare nu för att ha beredskap att kunna agera snabbt när konjunkturen vänder. Genom försäljningen sänker vi bolagets belåningsgrad med 2 procentenheter. Dessutom minskar vi investeringsbehovet genom att sälja fastigheter ur vårt renoveringsprogram. Vi är nu nästan är helt klara med större renoveringar, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB.



Köpeskillingen för aktierna, samt likvid fastighetsaffär, är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 774 mkr och uppgår preliminärt till 638 mkr. Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet understiger den externa värderingen per sista mars 2023 med 15 procent och Heba har valt att ta upp denna orealiserade värdeförändring i bokslutet för kv 2-2023. Avdrag för latent skatt om 5,15 procent har lämnats i transaktionen. Försäljningen har, till följd av återföring av uppskjuten skatt, en negativ resultatpåverkan om cirka 34 mkr för Heba.



Femlingen 1 omfattar 34 lägenheter om totalt 2 208 kvm. Fegen 1 omfattar 39 lägenheter om totalt 2 282 kvm. Förgyllda bägarna 2, 3 och 4 omfattar totalt 183 lägenheter om 14 842 kvm, 6 lokaler om 736 kvm.



– Vi är glada över att få förvärva fastigheterna av Heba som har ägt dessa under lång tid, nu när de säljer till oss, säger Jan Fredegård vd på Fastighets AB Senator. Jan Fredegård förvärvade sin första fastighet år 1980 och har den fortfarande i sin ägo.



Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren.

