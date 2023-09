Patrik Emanuelsson, vd för Heba. Bild: Heba

Heba anpassar sina finansiella mål

Bolag Heba har sett över bolagets långsiktiga finansiella mål och anpassat dem till närtid, år 2023-2025. Detta för att vara tydliga mot marknaden i tider som präglas av ränteökningar likväl som bolagets nya förutsättningar genom försäljning av fastigheter tidigare i år.

– Vi bedömer att under 2025 har de nya marknadsförutsättningarna stabiliserat sig. Vi vill vara tydliga mot marknaden under åren fram till 2025 och sätta nya långsiktiga finansiella mål efter det, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba.



Hebas finansiella mål 2023-2025:

- Hebas finansiella målsättning är att årligen under perioden 2023-2025:

- Ha ett förvaltningsresultat som överstiger 200 mkr rensat för bostadsrättsintäkter.

- Ha en belåningsgrad som inte överskrider 50 %.

- Ha en överskottsgrad över 70 %.

- Under perioden ska andel av koncernens driftnetto från samhällsfastigheter öka.

- Utdelningen under perioden ska vara minst 40 % av förvaltningsresultatet justerat för skatt.

