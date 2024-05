De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar stigande bostadspriser. Bild: iStock

Fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden i april: "Antalet sålda bostäder fler än 2019"

Bostäder På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med +1,5 procent medan villapriserna ökade med +0,9 procent. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +1,6 procent och villorna med +0,7 procent. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. – Bostadsmarknaden visar musklerna, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Antalet sålda bostäder fortsätter att öka. Under april såldes 14.300 bostäder vilket är +24 procent fler än samma månad förra året. Av dessa var 9.500 bostadsrätter (+21%) och 4.800 villor (+31%).



– Sett till perioden januari-april är antalet sålda bostäder nu strax över antalen 2019 som får anses vara mer av ett normalår, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.



När det gäller bostadsrätter skedde största prisökningen under april i centrala Göteborg med över +2 procent. Något under +2 procent noterades i Storgöteborg, Storstockholm och i centrala Stockholm. I Stormalmö steg priserna med knappa +1 procent medan priserna i centrala Malmö var nära oförändrade. På årsbasis varierar prisförändringarna från nära oförändrat i Göteborgsområdet till +3 procent i centrala Malmö och centrala Stockholm. Bland länen visar prisutvecklingen på årsbasis en stor spridning. Från -12 procent i Jämtland till +7 procent i Örebro län.



I samtliga storstadsområden och även i riket utanför storstadsområdena ökade villapriserna med runt +1 procent i april. På årsbasis är priserna närapå oförändrade i Storstockholm och har ökat med runt +3 procent i Storgöteborg och Stormalmö. Prisutvecklingen på årsbasis bland länen varierar från -7 procent i Blekinge upp till +12 procent i Norrbotten.



– Bostadsmarknaden visar musklerna med breda prisuppgångar, budgivningar och fler genomförda affärer i april. Men utbudet är fortfarande stort, så både säljare och köpare kan se möjligheter på den här marknaden, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Ämnen