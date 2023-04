Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Försiktig optimism i Pandox Q1-rapport

Bolag Stabil resultatutveckling och fortsatt återhämtningspotential i affärsresande ger försiktigt optimistisk syn på hotellmarknaden 2023. Men låg transaktionsaktivitet på hotellfastighetsmarknaden ger lägre förvärvstakt än vad Pandox skulle önska.

Hotellefterfrågan i det första kvartalet var fortsatt stabil och positiv – med hänsyn taget till hotellmarknadens historiska säsongsmönster där det första kvartalet normalt är det svagaste på året.



Bolagets vd Liia Nõu säger, i sina kommentarer till kvartalsrapporten, att Pandox tillväxt varit god med ett starkt kassaflöde, trots att det första kvartalet inleddes avvaktande.



– Efterfrågan ökade successivt och bilden av en robust hotellmarknad består. Utvecklingen var särskilt stark med tanke på de stora kapacitetstillskott som i skuggan av pandemin tillkommit på många marknader de senaste åren, till exempel i Köpenhamn och Helsingfors, skriver vd:n.



Förvärven av The Queens Hotel Leeds i Operatörsverksamhet och Best Western Hotel Fridhemsplan i Fastighetsförvaltning lyfts fram i rapporten som förvärv som gjorts på attraktiva prisnivåer med god direktavkastning.



– Det känns särskilt roligt att ha gjort ett förvärv i Stockholm igen, säger vd Liia Nõu, i synnerhet som vi ser stor potential i hotellfastigheten vid Fridhemsplan. Vi har en lång och framgångsrik historia av att förvärva underpresterande hotellfastigheter och på olika sätt öka lönsamheten och värdet. Vårt fokus och vår specialisering är värdefulla styrkefaktorer särskilt i nuvarande marknad.



Transaktionsaktiviteten på hotellfastighetsmarknaden är av olika skäl låg och Pandox menar att förvärvstakten är betydligt lägre än vad man skulle önska – medan läget för investeringar i befintlig portfölj är bättre med goda möjligheter att fylla på med lönsamma projekt. I rapporten framhåller bolaget att dess affärsmodell med rörliga intäkter ger ett effektivt skydd mot såväl inflation som högre finansieringskostnader.



– Det finns fortsatt återhämtningspotential i affärsresande och internationellt resande samtidigt som mässkalendrarna på viktiga marknader är starkare än 2022. Vår försiktigt optimistiska syn på hotellmarknaden 2023 består, skriver vd Liia Nõu.



Nyckeltal för Pandox första kvartal:

Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 780 (634) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 21 procent justerat för valutakurseffekter

Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 662 (543) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 21 procent justerat för valutakurseffekter

Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 52 (-49) MSEK

EBITDA uppgick till 675 (467) MSEK, en ökning med 45 procent

Cash earnings uppgick till 259 (178) MSEK, motsvarande 1,41 (0,97) SEK per aktie

Värdeförändringar fastigheter uppgick till -212 (279) MSEK, varav -410 MSEK orealiserat och 198 MSEK realiserat. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -344 (930) MSEK

Periodens resultat uppgick till -203 (1 044) MSEK, motsvarande -1,17 (5,67) SEK per aktie

Under det första kvartalet har Pandox förvärvat The Queens Hotel i Leeds och Best Western Hotel Fridhemsplan i Stockholm. Avyttring av InterContinental Montreal har slutförts

