Fastighetsmarknadsdagen Borås: Interaktiv publikpunkt – här är Borås-visionerna

Fastighetsmarknadsdagen Borås Om en vecka i dag, nästa onsdag den 29 maj, är det dags för branschens mötesplats i Borås. Under dagen får publiken vara med och skapa innehållet i en interaktiv programpunkt med ett antal kunniga och engagerade personer med koll på Borås framtid – Borås 2050, här är visionerna.

I dessa mörka och tunga tider kan det vara läge att lyfta blicken och kolla i spåkulan. Hur ser Borås ut om ett kvarts sekel? Hur stor är staden? Vilket inflytande har AI i stadsbilden och hur vi lever våra liv? Var och hur bor folk? Är all handel och mötesplatser på utdöende? Sitter Borås ihop med Göteborg? Hör lokala företrädare om deras idéer och kom med tankar och idéer själv i denna interaktiva och framåtblickande programpunkt.

I panelen möter vi Joakim Hedin, fastighetsentreprenör/grundare, Bockasjö, Helena Ruderfors (C), kommunalråd, Borås stad, Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig, Västsvenska Handelskammaren och Anna Mattsson, etableringsansvarig, Borås stad.

Moderator är rutinerade, kunniga och proffsiga Erik Blix.



Fastighetsmarknadsdagen Borås är en heldag fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.



