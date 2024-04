Elfsborgs klubbchef sedan 1999, Stefan Andreasson, kommer till Fastighetsmarknadsdagen Borås den 29 maj.

Fastighetsmarknadsdagen Borås: Stefan Andreasson – om den långa Elfsborgs-resan och planerna

Fastighetsmarknadsdagen Borås Den 29 maj är det dags för branschens mötesplats i Borås. Under dagen får vi bland mycket annat lyssna till fotbollsprofilen och Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson om hur han byggt upp Boråsklubben till en maktfaktor i svensk fotboll och hans syn på ledarskap samt höra om planerna framåt.

Stefan Andreasson har varit IF Elfsborgs sport- och klubbchef sedan 1999 efter sin spelarkarriär – som nästan uteslutande var i just Elfsborg. Sedan millennieskiftet har han byggt upp Boråsklubben till en maktfaktor i svensk fotboll, bland annat via två SM-guld och en stark ekonomi. Var hittar han drivkraften att fortsätta jobba? Hur lyckas han ha kontinuitet i en alltmer kommersiell och otålig bransch? Och, hur nära har han varit att kliva över till en roll i näringslivet? Missa inte intervjun med Stefan Andreasson, klubbchef för IF Elfsborg på Fastighetsmarknadsdagen Borås den 29 maj på Borås Kongress.

Säkra din plats här.

Mängdrabatt: Gå tre betala för två. Ange koden "tre för två" i rutan Kampanjkod vid anmälan.



Moderator är rutinerade, kunniga och proffsiga Erik Blix.



Läs mer om honom och de medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Borås är en heldag fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Efter själva seminariet följer också ett stort branschmingel som ingår för alla besökare.



Se hela programmet här.



Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.



Partnerföretag är: Borås Energi & Miljö, läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen