Fastighetsmarknadsdagen Borås: Här är alla talare – anmälan stänger i dag

Fastighetsmarknadsdagen Borås I dag stänger anmälan till årets mötesplats i Sjuhärad: Fastighetsmarknadsdagen Borås nu på onsdag den 29 maj på Borås Kongress.

Marike Wolter, näringslivschef, Borås stad, Mattias Persson, chefekonom, Swedbank, Rasmus Siklander, fastighetsvärderare, Savills, Oskar Malmén, vd, Cernera Fastigheter, Aila Hirvonen Bremefors, affärsutvecklingschef Göteborg/Väst, Skanska, Sarah Norving, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Sjuhärad, Jessica Löfström, vd/grundare, Ansvar & Säkerhet, Lisa Anger, CDO, Semrén & Månsson, Mariette Hilmersson, vd, Willhem, Anna Hedendahl, projektledare Viskans Park, Borås stad, Anton Strid, stadsträdgårdsmästare, Borås stad, Åsa Qvist Ek, näringslivschef, Marks kommun, Morgan Fihn, näringslivschef, Fokus Herrljunga, Fredrik Dahl, näringslivsstrateg, Svenljunga kommun, Joakim Kaminsky, grundare, Kaminsky Arkitektur, Joakim Hedin, fastighetsentreprenör/grundare, Bockasjö, Helena Ruderfors (C), kommunalråd, Borås stad, Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig, Västsvenska Handelskammaren, Anna Mattsson, etableringsansvarig, Borås stad och Stefan Andreasson, klubbchef, IF Elfsborg. Där har du talarna till nästa veckas mötesplats i Borås.

Fastighetsmarknadsdagen Borås är en heldag fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.



Partnerföretag är: Cernera och Borås Energi & Miljö, läs mer om dem här.

