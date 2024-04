Björn Rosengren, styrelseordförande och tf vd i Fastator. Bild: Fastator

Fastator gör nedskrivning efter misslyckat förvärv

Transaktioner Fastator gör en nedskrivning på 68,8 miljoner kronor. Detta då fastighetsinvesteringsbolaget den 15 mars ingått avtal om att avyttra ett dotterbolag till en köpeskilling om cirka 22 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dotterbolaget har sedan tidigare erlagt handpenning om 90,8 miljoner kronor efter att Fastator under 2022 via dotterbolaget ingått ett köpeavtal om att förvärva en fastighet i Stockholm med tillträdesdatum den 16 februari 2023.

"På grund av den rådande finansiella situationen saknade Fastator medel för att verkställa förvärvet och en överenskommelse träffades om att senarelägga tillträdet till den 15 mars 2024", skriver bolaget.

Per balansdagen har Fastator erlagt 83,3 miljoner kronor i handpenning och efter balansdagen ytterligare 7,5 miljoner kronor.

"Fastator har under räkenskapsåret och fram till mars 2024 förhandlat med flera olika parter om att delfinansiera förvärvet och det bedömdes som sannolikt att förvärvet skulle komma att genomföras till de överenskomna värdena. I mars 2024 drog sig en av parterna ur och tillträdet senarelades ytterligare en gång till den 15 maj 2024", heter det vidare.



"I samband med den inträffade situationen" och givet Fastators finansiella ställning har Fastator den 15 mars ingått avtal om att avyttra dotterbolaget som erlagt handpenning om 90,8 miljoner kronor till en köpeskilling om cirka 22,0 miljoner kronor, varvid en nedskrivning om cirka 68,8 miljoner kronor kommer genomföras i 2024.



Värt att notera är att Fastators pressmeddelande kommer nästan en månad efter att affären slutförts.



Nyhetsbyrån Direkt ställer frågan "varför har det tagit så lång tid att pressmeddela försäljningen?" till Björn Rosengren, tillförordnad vd på Fastator, med anledning av fördröjningen mellan affärens slutförande 15 mars och onsdagens pressmeddelande, 10 april.

"Det är en bra fråga. Det har varit en massa diskussioner fram och tillbaka från köparna och säljarna. Jag kan bara erkänna att vi borde ha 'pressreleast' det här tidigare. Men nu är det gjorts och jag har ingen annan förklaring."

Han uppger vidare att nedskrivningen kommer att synas i Fastators kommande delårsrapport för det första kvartalet 2024.

