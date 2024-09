Ängelholms stadshus var tidigare planerat att stå klart 2027. Bild: Liljewall

Domstol stoppar Liljewall-huset

Juridik Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för det nya stadshusbygget. Det innebär att kommunen i nuläget inte kan fortsätta med byggplanerna. – Vi behöver sätta oss in i domen och utifrån det besluta om nästa steg, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande.

Det var i onsdags den 18 september som beslutet kom. Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för det nya stadshuset, som enligt planen skulle stå klart för inflyttning under 2028. Till grund för domstolens beslut om att upphäva detaljplanen ligger formella felaktigheter. Det är bland annat brister i att kommunicera ett så kallat granskningsutlåtande, och att kommunen inte utrett frågan om betydande miljöpåverkan tillräckligt.

– Processen med att ta fram en ny detaljplan är lång och detta rör sig givetvis om ett komplicerat stadsbyggnadsprojekt. De felaktigheter som domstolen har pekat på är förhållandevis små och har varit svåra för oss att förutse under processens gång. Vi i tjänstemannaorganisationen kommer nu att behöva analysera domen för att ge politikerna bästa möjliga underlag för att besluta om en väg framåt, säger Alexander Bredén-Jonsson, chef för planenheten.



För exakt ett år sedan korade kommunen vinnarna i den arkitekt- och entreprenadtävling som utlystes för nya stadshuset, där vinnarna blev Liljewall och SSEA. Uppdraget från Ängelholms kommun bestod bland annat i att skapa en byggnad vars arkitektur lyfter fram demokrati, goda arbetsmiljöer, mötesplatser och hållbarhet. Det nya stadshuset skulle även kunna hållbarhetscertifieras enligt Breeam Excellent och Well Gold samt skapa goda förutsättningar för social hållbarhet och mötesplatser i staden.



Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, säger nu att politiker i samråd med representanter från tjänsteorganisationen först behöver sätta sig in i Mark- och miljödomstolens beslut.

– Vi behöver fatta ett beslut om hur vi går vidare efter beskedet, men då behöver vi först analysera vad som lett fram till beslutet. Det nya stadshusprojektet är en stor del i kommunens framtida planer. Det handlar inte bara om att bygga ett nytt hus, det handlar om att skapa ett nav som knyter ihop stora delar av kommunens organisation med såväl politiker som invånare. Därför är jag mån om att vi kommer vidare i processen så snart vi har tillräckligt på fötterna för att ta det steget, säger Robin Holmberg.



Här kommer pågå fler parallella processer för att skapa de bästa förutsättningarna utifrån nuläget.

– Vi vet att arbetsmiljön i befintligt stadshus inte är så bra som vi önskar och vi ser verkligen fram emot att få flytta in i nya, moderna lokaler. Vi kommer nu att se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att arbetsmiljön är bra under den period vi blir kvar i nuvarande lokaler, säger Stefan Marthinsson, tillförordnad kommundirektör.

