Västra Stranden. Bild: Diös

Diös fortsätter utvecklingen av Västra Stranden i Luleå

Bygg/Arkitektur Nu är det klart att nästa etapp av Diös nya gröna mixkvarter, Västra Stranden, intill Bergnäsbrons norra fäste i Luleå– en byggnad som kommer att uppföras längs Sandviksgatan/Residensgatan – inleds under sensommaren. När huset står klart under hösten 2026 kommer det bland annat att inrymma moderna kontorsytor, lokaler för urban service och en mobilitetsanläggning.

Med miljöcertifierade byggnader, energieffektiva lösningar och trygga mötesplatser skapar Diös nästa steg i utvecklingen av området där en huskropp skapas som kommer att rama in kvarteret. I markplan fylls lokalerna med mötesplatser och olika servicefunktioner, medan de övre våningsplanen fylls med moderna kontor med utsikt över Luleälven och stadssiluetten.



– Det känns riktigt bra att ta nästa steg i utvecklingen av Västra Stranden. Under det senaste året har vi kunnat följa hur kvarterets första hus tagit form, och vi är mer än redo att knyta ihop platsen med ytterligare en miljöcertifierad och modern byggnad. Inom några år kommer detta vara den självklara och hållbara knutpunkten för arbete, boende och möten i den här stadsdelen, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.



Projektets första etapp miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, nivå Excellent, medan etapp två och tre certifieras enligt den senaste Svanen-certifieringen. Området utvecklas med Nåiden Bygg som entreprenör och beräknas stå färdigt under 2026.

