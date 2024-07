Dahlbo: "Upp till bevis efter ett sådant här tråkigt första halvår"

Bolag Fabege fortsätter att redovisa negativ nettouthyrning även i Q2 och sammanlagt under första halvåret landar nyckeltalet på -74 miljoner, långt ifrån bolagets årsmål på plus 80 miljoner. Fabeges vd tror nu att det blir svårt att nå det målet och trots en frustration över långdragna diskussioner på marknaden har han tillförsikt om att nettouthyrningen ska ordna upp sig under årets andra halva. Här kommenterar han även den negativa belastningen i Arenabolaget och vilken effekt det kommande namnbytet och Petter Stordalen kan få framöver.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se