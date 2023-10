Fastigheten Nygård 2:14 belägen i Greenhub Bro. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield får massivt uppdrag av Stendörren

Uthyrning Stendörren Fastigheter anlitar Cushman & Wakefield för att hyra ut 130 000 kvadratmeter.

Stendörren Fastigheter anlitar Cushman & Wakefield som exklusiv rådgivare i uthyrningsarbetet av fastigheten Nygård 2:14 belägen i Greenhub Bro.



I Greenhub Bro erbjuds en befintlig logistikanläggning om totalt cirka 130 000 kvadratmeter, tillgänglig från fjärde kvartalet 2024 då den nuvarande hyresgästen Coop avflyttat. Här finns järnvägsanslutning till Mälarbanan med kombiterminal och möjlighet till egna stickspår direkt in i lokalerna. Fastigheten går att anpassa till lokaler från 10 000 kvadratmeter och passar även bra för tillverkning och annan industri. Det strategiska läget i Mälardalen med närhet till Stockholm skapar goda möjligheter till effektiv logistik.



Maria Jonsson, Uuvecklingschef på Stendörren Fastigheter, kommenterar;

– Vi på Stendörren ser fram emot ett givande samarbete där Cushman & Wakefields paneuropeiska och internationella nätverk ökar räckvidden i marknadsföringen samt att få tillfälle att utveckla logistikanläggningen för nya kunder. Läget och fastighetens potential erbjuder fantastiskt goda möjligheter för verksamheter som vill vara etablerade i kostnadseffektiva lokaler nära Stockholm.



Rikard Skoglund, Head of Agency Leasing på Cushman & Wakefield, säger att de är glada och stolta att Stendörren har valt dem som uthyrningsrådgivare i detta spännande projekt.

– Greenhubs läge och volym i kombination med järnväg direkt in i anläggningen gör detta till en attraktiv produkt för många potentiella hyresgäster.

