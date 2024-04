Fatburen på Södermalm. Bild: Linus Flodin

Coworking för spelutvecklare öppnar i Fatburen

Uthyrning Nu smygöppnar Game Town i AMF Fastigheters Fatburen, Stockholms första co-working för spelutvecklare. Game Town ska bli en kreativ, innovativ och social mötesplats för spelutvecklare i Stockholm och bidra till att ytterligare befästa Södermalm som nav för branschen. Game Town blir också en bas för branschorganisationen Dataspelsbranschen.

Den svenska dataspelsindustrin, inklusive dotterbolag i utlandet, omsatte under 2022 86,5 miljarder kronor enligt en rapport från Dataspelsbranschen. Det är mer än den svenska träindustrin omsatte under samma period. Dataspel är en stark tillväxtbransch som står för över 4 procent av Sveriges totala tjänsteexport.



Området mellan Södra station och Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm är en av de platser i världen som samlar flest spelutvecklare. Fastigheten Fatburen och det närliggande kvarteret Stockholmsverken utgör idag ett kluster för bolag inom spelutveckling, här finns bland andra Paradox, DICE, Fatshark och Epic Games. Nu befästs området än mer som epicenter för branschen när Stockholms första co-working och samlingspunkt för spelutvecklare slår upp sina dörrar här.

– Game Town kommer att bli en professionell och samtidigt lekfull miljö för mindre spelstudios som vill arbeta och utvecklas bland andra utvecklare. Vi vill att människor som delar samma passion för spel och spelutveckling som vi gör ska samlas här, säger Christian Lovstedt, vd på spelutvecklaren Midjiwan AB som nu grundar Game Town.



Game Town kommer att samla mindre bolag och frilansare inom dataspelsutveckling och ska vara en öppen och välkomnande plats för hela branschen att samlas på.

– Vi är så glada över det här samarbetet med Game Town, en satsning som vi tror är helt perfekt både för fastigheten och kvarteret. Detta kommer att stärka området som nav för branschen ytterligare och vi hoppas att nästa stora spelsuccéer kommer att skapas just här, säger Karin Jernström Nyberg, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Den svenska dataspelsbranschens egen organisation, Dataspelsbranschen, kommer också att flytta in i lokalerna. Här kommer de anordna presskonferenser, marknadsdagar, föreläsningar med mera.

– Inom en kilometers radie på Södermalm finns minst 3 000 spelutvecklare vilket gör det till kanske världens spelutvecklartätaste plats. Här skapas spel för miljarder spelare världen över. Kanske är det något i jordens magnetfält som gör att det blir extra bra spel? Game Town kommer att ligga mitt i detta nav och det är givet att branschorganisationens kontor ska vara just här, säger Per Strömbäck, ordförande för Dataspelsbranschen.



Game Town öppnade på adressen Magnus Ladulåsgatan 65 i mindre skala den 2 april 2024 och i sin helhet efter sommaren. Ansvarig uthyrare från AMF Fastigheter är Jakob Svensson.

