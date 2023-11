Bild: Istock

Cibus utser ny vd

Bolag Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate har utsett Christian Fredrixon till ny vd för bolaget. Han tillträder sin nya roll den 15 januari 2024.

Christian Fredrixon har en gedigen erfarenhet från de finansiella marknaderna samt från fastighetsmarknaden i allmänhet och dagligvaruhandelsfastighetssegmentet i synnerhet. Han har närmast varit CIO på Vasakronan, ett av de största fastighetsbolagen in Norden. Före det var han CIO för Ica Fastigheter under sju år och före det var han partner på Catella i sju år. I båda rollerna var han bland annat involverad i skapandet av de olika JV-strukturerna som satts upp i Sverige mellan ICA och olika pensionsbolag.



Christian Fredixon, 46, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han började sin karriär i Storbritannien inom investment banking och fastighetsfinansiering på HSBC respektive CLS Holdings.

– Rekryteringsprocessen har varit intensiv och positionen som vd för Cibus har väckt stort intresse hos många goda kandidater. I Christian tror vi starkt att vi funnit den mest lämpliga av dem alla. Hans bakgrund inom både finansiering, fastigheter och dagligvaruhandel gör honom till den idealiska vd:n att leda bolaget framöver, säger Patrick Gylling, styrelseordförande.

– Dagligvaruhandelsfastigheter har, i en eller annan form, utgjort en betydande del av min karriär och jag är mycket glad över att få ta mig an rollen som vd för Cibus vilket är ett bolag jag har länge följt med intresse, säger Christian Fredrixon.



Sverker Källgården kommer att fortsätta som vd tills Christian Fredrixon tillträder. Sverker Källgårdens sista dag på Cibus kommer att vara den 31 januari 2024.

