Carl Janglin slutar som vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties. Montage: Fastighetssverige

Carl Janglin lämnar Oscar Properties

Bolag Oscar Properties vd Carl Janglin och CFO:n Magnus Thimgren har meddelat bolaget att de avser att lämna sina tjänster.

– Bolaget har genomgått en stor omställning under min korta tid som VD. Det känns lämpligt att lämna nu när Bolagets fastighetsportfölj och organisation blir väsentligt mindre och Bolaget går in i nästa fas. Jag vill tacka anställda, styrelse och ägare för det förtroende som de visat genom hela denna krävande omstruktureringsprocess, säger Carl Janglin.



Carl Janglin kvarstår i sin befattning tills dess en efterträdare utsetts och kommer att vara engagerad under övergången.



– Mot bakgrund av de förändringar som den senaste tidens försäljningar medför får vi även meddela att bolagets ekonomichef Magnus Thimgren valt att säga upp sin anställning. Bolaget kommer genast att påbörja rekryteringsarbetet av en ersättare. Bolaget har också påbörjat processen att anpassa personalstyrkan till de ändrade förutsättningarna, säger VD Carl Janglin.



– Carl och Magnus började båda efter sommaren 2023. Vi tackar nu dem för deras insatser under denna tuffa period. Nu fortsätter arbetet med att avveckla bolagets återstående skuldåtaganden samt säkra Bolagets tillgångar. Advokat Lars Söderqvist på Wesslau Söderqvist kommer fortsatt att stödja styrelsen i detta arbete, säger Peter Norman, styrelseordförande.

Ämnen