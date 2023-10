Elefanten 40 ligger på Storgatan mitt i centrala Malmö. Bild: Alexander Olivera

Candy Crush-bolaget flyttar till Wihlborgs

Uthyrning Svenskgrundade spelutvecklaren King, bakom mobilspelen Candy Crush Saga och Farm Heroes Saga, skriver ett 10-årigt avtal med Wihlborgs. Det nyrenoverade kontorsutrymmet i Elefanten 40, som kommer stå klart för inflyttning i början på nästa år, ligger på Storgatan mitt i centrala Malmö och omfattar en yta på 1 500 kvadratmeter.

King ligger bakom flera världsledande mobilspel som Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga och Farm Heroes Saga. Idag har företaget spelstudios i Stockholm, Malmö, London, Berlin och Barcelona, samt kontor i San Francisco, Los Angeles, New York, Dublin och på Malta.



De nya lokalerna på Storgatan i centrala Malmö har genomgått omfattande renoveringar med stort fokus på kvalitet, funktionalitet och lekfullhet för att möta det unika och visuella uttryck som kännetecknar Kings kontorslokaler runt om i världen. Cirka 100 av Kings nästan 2 000 anställda kommer att flytta in på kontoret.



– King flyttar till en plats med mycket liv och rörelse, med ett brett utbud av både restauranger och butiker, och nära till kollektivtrafik. Samtidigt får vi en ny spännande aktör i området och som hyresgäst. Malmö fortsätter vara en attraktiv stad för spelutvecklare och vi är glada att kunna ge King möjligheten till en kreativ lokal i detta sammanhang, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Vi har alltid sett till att våra Kingsters har kontor av bästa slag som dessutom införlivar en lekfull arbetsmiljö. Vår filosofi "Team First, Hybrid Working" uppmuntrar våra anställda till flexibilitet, där teamen själva får bestämma sina behov av att arbeta på plats, vilket det nya kontoret återspeglar. King har varit verksamma i Malmö sedan 2011 och ser fram emot att kunna fortsätta göra världen mer lekfull med våra spel, säger Sofia Bergqvist, VP People på King.

