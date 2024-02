Det tog sex dagar att släcka den förödande branden på Oceana. Bild: Ida Mikko/Fastighetssverige

Brandhärjade Oceana ska återuppstå – byggledaren hittad avliden

Bolag Den förödande branden på Lisebergs vattenvärld Oceana under förra veckan grusade planerna på att öppna till sommaren. Men det kommer att badas i framtiden. Lisebergs styrelse tog under fredagens styrelsemöte beslut om att starta upp processen kring återuppbyggnad av Oceana. Samtidigt kom beskedet att den person som rapporterats saknad hittats avliden.

På ett extra-insatt möte fredag eftermiddag samlades Lisebergs styrelse för att träffa Lisebergs krisledning och ta del av lägesrapporter kring branden i Oceana. Under mötet fick styrelsen information om att den person som rapporterats saknad hittats avliden.

Den person som tidigare anmälts saknad är byggledaren Patrik Gillholm. Anhöriga är underrättade och på uppdrag av närmaste familj inkluderas Patriks namn som en del av pressmeddelandet från Liseberg. Patriks närmaste är de tre barnen Albin, Tuva och Måns samt hustrun Theresa.

– Det är med djupaste sorg och bestörtning vi via polisen fått information om att en person har hittats avliden på brandplatsen, som med all sannolikhet är vår uppskattade kollega Patrik Gillholm. Det som varit en konstaterad katastrof begränsad till materiella förluster förvandlades till en bekräftad tragedi med förlust av liv, uttrycker Andreas Andersen, vd på Liseberg.



Patrik Gillholm, som varit engagerad i Oceanaprojektet genom sitt konsultuppdrag som byggledare, var tidigare anställd som projektledare på Liseberg under åren 2016 till 2019. Därefter har han i perioder arbetat för Liseberg som konsult.

– Det är med stor sorg styrelsen tagit emot beskedet om att branden med all sannolikhet tog Patrik Gillholms liv, säger Kurt Eliasson, ordförande i Lisebergs styrelse. En förlust av liv sätter allt i perspektiv, och våra tankar går till Patriks familj och nära.



Styrelsen vill samtidig passa på att lyfta räddningstjänstens stora insats och den samverkan med Oceana-projektets övriga intressenter som skett sedan branden bröt ut i måndags.

– Vi har känt ett fantastiskt stöd från alla inblandade. Den kärlek göteborgarna och hela Sverige visat projektet och Liseberg i den här svåra stunden har varit ovärderlig, säger Kurt Eliasson.



Samtidigt måste Lisebergs styrelse rikta blicken framåt. När det gäller framtiden för Oceana, var enigheten fullständig. Ambitionen är att Oceana ska byggas upp igen.

– Branden blev förödande, men den ska inte stoppa utvecklingen av destinationen Liseberg. Liseberg är en viktig del av Göteborgs identitet och Lisebergs Jubileumsprojekt är en viktig byggsten i den västsvenska besöksnäringens återhämtning. Därför har styrelsen enhällig fattat beslut om att ge Lisebergs ledning i uppdrag att utreda och starta upp planeringen av hur en återuppbyggnad kan ske, säger Kurt Eliasson (S), styrelseordförande.

– Den senaste veckan har Lisebergs krisledning haft fullt fokus på krisens akutskede. Nu rör vi oss långsamt framåt, och vi vill som enig styrelse ändå tidigt vara tydliga med våra intentioner, avslutar Kurt Eliasson.

