De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt svagt stigande bostadspriser. Bild: iStock

Bostadsmarknaden fortsatte uppåt i maj

Bostäder Under maj steg priserna på både bostadsrätter och villor i riket med 1 procent. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på -8 procent för bostadsrätter och -13 för villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Under maj ökade priserna på bostadsrätter i samtliga redovisade områden. I de centrala delarna och i Storstockholm ökade priserna med +1% medan priserna i Storgöteborg och Stormalmö ökade med +2%. Årstakten för bostadsrätterna varierar från -6% till -10%.



Även villapriserna ökade i maj. I Storgöteborg och Storstockholm var ökningen +1% och i Stormalmö +2%. I storstadsområdena, där drygt 30% av villorna säljs, har priserna på årsbasis minskat med -14%. Att jämföra med rikets -13% och riket utanför storstadsområdena -12%.



Antalet sålda bostäder fortsätter att vara lågt. Under årets första fem månader såldes 40 800 bostadsrätter och 18 400 villor, vilket är -25% respektive -19% färre än samma period förra året. Medelpriset för en villa i Sverige är nu 3,8 miljoner kronor en bostadsrätt 2,9 miljoner kronor.



– Prisläget har stabiliserats under våren och den tendensen fortsatte i maj. Våra medlemmar rapporterar om mer offensiva köpare som börjar ana räntetoppen, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Ämnen