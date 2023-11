Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Pontus Orre

Bonavas resultat tyngs av miljardnedskrivning och säljer i Ryssland

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren Bonava redovisar miljardförlust efter omfattande nedskrivning. Igår stod det också klart att de till slut lyckats sälja den sista fastigheten i Ryssland.

Den 18 oktober ingick Bonava ett avtal om försäljning av verksamheten i S:t Petersburg för 578 miljoner kronor och erhöll samtidigt köpeskillingen. Slutligt godkännande från relevanta myndigheter erhölls den 2 november och försäljningen är nu slutförd. Nettotillgångarna har per sista september värderats till transaktionspriset med avdrag för försäljningskostnader, 564 miljoner kronor, vilket motsvarar verkligt värde och ökar eget kapital i motsvarande omfattning. Köpeskillingen som erhölls 18 oktober kommer att minska nettolåneskulden under det fjärde kvartalet.



Vd och koncernchef Peter Wallin kommenterar kvartalsrapporten:

"Marknaden har fortsatt varit utmanande i det tredje kvartalet. Tyskland och Baltikum har högre aktivitet än de nordiska marknaderna och vi har produktionsstartat 388 bostäder samt ökat försäljningen jämfört med tidigare kvartal 2023. Vi planerar för en fortsatt utmanande marknad 2024 och vårt huvudfokus är att öka flexibiliteten genom att styra de faktorer vi kan påverka: att minska kostnaderna och att stärka kassaflödet."



Kvartalet i siffror:

Nettoomsättningen uppgick till 2 765 (2 604) miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 7,4 (10,2) procent, och påverkades av riskavsättningar samt av förluster från avyttring av tillgångar om totalt 68 (167) miljoner kronor.

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 30 (76) Mmiljoner kronor och rörelsemarginalen var 1,1 (2,9) procent. Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick till -1 213 (76) miljoner kronor.

Jämförelsestörande poster om totalt -1 243 miljoner kronor har tagits upp under det tredje kvartalet. Av beloppet avser -686 miljoner kronor nedskrivning av exploateringsfastigheter (varav -80 miljoner kronor i aktiverade projektutvecklingskostnader), -123 miljoner kronor avser nedskrivning av ett B2M-projekt och -434 miljoner kronor reservering för organisatoriska förändringar. Efter genomförd nedskrivning av exploateringsfastigheter uppgår övervärdet till 1,2 miljarder kronor.

Under det tredje kvartalet meddelade Bonava att ytterligare kostnadsbesparingsprogram påbörjats i Tyskland, Sverige och Finland. Tillsammans med tidigare annonserade åtgärder förväntas detta resultera i årliga besparingar om en miljard kronor från den 1 januari 2025. Omstruktureringskostnader om 434 miljoner kronor har redovisats som jämförelsestörande poster.

Bonava utvärderar olika strategiska alternativ avseende långsiktig kapitalstruktur och för en aktiv dialog med bolagets kreditgivare och största aktieägare.

Resultat per aktie uppgick till -12,85 (0,26) kronor.



Redovisade intäkter och resultat avser kvarvarande verksamhet, exklusive S:t Petersburg och Norge. S:t Petersburg redovisas från det tredje kvartalet 2022 som verksamhet under avveckling. Norge redovisas som avyttrad verksamhet från det andra kvartalet 2023.

Ämnen