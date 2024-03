Forrest Gate. Bild: Bonava

Bonava startar produktion av bostäder i Baltikum

Bygg/Arkitektur Bonava startar produktionen av ett nytt projekt om 101 bostäder i Vilnius, Litauen. Produktionen har även startats i den andra och avslutande etappen om 81 bostäder i Tallinn, Estland och i Riga, Lettland, om 58 bostäder.

I Litauens huvudstad Vilnius startas produktionen av det nya grannskapet Forest Gate. Det aktuella projektet är beläget i det större bostadsområdet Fabijoniskes, knappt sju kilometer utanför Vilnius.



Samtidigt har Bonava nyligen genomfört två ytterligare produktionsstarter i Baltikum. I Estlands huvudstad Tallinn har produktionen startats av den andra och avslutande etappen, 81 bostäder, i grannskapet Pikaliiva Kaarmajas.



I Lettlands huvudstad Riga har 58 bostäder i projektet Blumendales majas nyligen produktionsstartats. Byggstarten inbegriper den andra fasen av projektet och det framtida femvåningshuset kommer att innefatta 58 miljövänliga och funktionella bostäder.



Gemensamt för de tre projekten är att solpaneler ska installeras på taken och att de tillhörande parkeringsplatserna kommer att ha förberedd infrastruktur som gör det enkelt för de boende att installera laddstationer för elbilar. Vidare kommer det även att skapas en cykelverkstad för de boende att nyttja.



Forest Gate i Vilnius förväntas färdigställas under det tredje kvartalet 2025, Pikaliiva Kaarmaja i Tallinn, Estland, förväntas färdigställs under det fjärde kvartalet 2024 och Blumendales Majas i Riga förväntas färdigställas under det första halvåret 2025.

