JLL har varit rådgivare då Deka Immobilien sålt hotellfastigheten Gullbergsvass 17:2 till Sinoma Fastigheter, ett bolag som är helägt av bland annat Balder. Bild: JLL

Balderägt bolag köper hotell i Göteborg

Transaktioner Sinoma Fastigheter, ett företag ägt av Balder, Folksamgruppen och Redito Sinoma AB, har förvärvat fastigheten Gullbergsvass 17:2. Fastigheten inrymmer First Hotel G och är beläget precis intill Göteborgs Centralstation. Hotellet har 300 rum och fastigheten är fullt uthyrd till hotelloperatören Host Hotel.

JLL var köparens rådgivare då Deka Immobilien sålt hotellfastigheten Gullbergsvass 17:2 till Sinoma Fastigheter, Newsec var säljarens rådgivare.



– Vi är glada att ha bistått i transaktionen av First Hotel G i Göteborg och vi gratulerar båda parter till en fin affär och tackar för ett gott samarbete, säger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Sverige på JLL.



Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra försäljningspriset.

