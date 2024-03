Atrium Ljungberg utökar samarbetet med Fållan i Slakthusområdet. På bilden visas nya Distriktfem upplyst. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg utökar samarbetet med Fållan i Slakthusområdet

Uthyrning Samtidigt som dörrarna öppnas för kultur- och konsertarenan Fållans lokaler i Slakthusområdet utökas samarbetet med Atrium Ljungberg med ett initiativ som går under namnet Distriktfem. Satsningen är en del av Atrium Ljungbergs långsiktiga strategi för kultur och livescener i Slakthusområdet.

I slutet av april slår dörrarna upp till kultur- och konsertarenan Fållans permanenta lokaler i Slakthusområdet. Samtidig utökas samarbetet med Fållan till att omfatta flera nya lokaler för musik, kultur, konst, mat och dryck – ett initiativ som går under namnet Distriktfem. Satsningen är en del av Atrium Ljungbergs långsiktiga strategi för kultur och livescener i Slakthusområdet.



– Det känns så fint att äntligen kunna öppna dörrarna till vårt nya hem i Slakthusområdet. Med Distriktfem vill vi bidra till att rita om stadens kulturella landskap genom att addera till det kulturliv som redan finns i området och vidareutveckla Stockholms kulturliv utanför innerstan. Fållan blir en hyllning till musiken, medan de mindre lokalerna bjuder in till nya möten och intimare klubbar. Vi ser fram emot att bygga vidare på samarbetet med Atrium Ljungberg och att tillsammans förvalta Slakthusområdets mat- och kulturarv, säger Thea Mårdbrant, vd på Fållan.



Distriktfem omfattar totalt nio olika koncept i de gamla Slakthushallarna, där kapaciteten sträcker sig från 50 till 3000 personer. Först ut att öppna är Fållan, själva hjärtat i satsningen och Stockholms nya livescen med plats för 2000 besökare, samt Lilla Fållan, en intimare klubblokal, och Fållans Bakficka, en stimmig bar. I distriktet ingår också den norra delen av Förbindelsehallen samt Fållan Park, en utegård med plats för mat och spelningar i eftermiddagssolen. Övriga koncept som ryms i Distriktfem kommer att släppas löpande under året.

Ämnen