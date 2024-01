Stockholm Wood City, visionsbild. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg påbörjar nytt bostadskvarter på Nobelberget

Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg har fattat beslut om byggstart av nästa bostadskvarter på Nobelberget i Sickla. Det blir det fjärde kvarteret av totalt åtta och det första som kommer att uppföras i trä.

Nu startar Atrium Ljungberg det fjärde kvarteret på Nobelberget, Brf Kulturarvet, som kommer att bestå av 80 bostadsrättslägenheter fördelat på tre byggnader. Den totala ytan blir drygt 8 800 kvadratmeter med en bedömd investering om cirka 465 miljoner kronor.



– Jag är väldigt glad över att vi nu går vidare med nästa kvarter. Visionen för Brf Kulturarvet är "som att bo på landet, i staden", säger Linda Wiman, affärsutvecklingschef Bostad på Atrium Ljungberg.



Kulturarvet blir det första kvarteret på Nobelberget som uppförs i trä och blir därmed startskottet för uppmärksammade Stockholm Wood City, världens största trästad, som under en kommande tioårsperiod kommer att uppföras i Sickla. Stockholm Wood City omfattar 250 000 kvadratmeter i trästomme och kommer förutom bostäder att innehålla kontor, handel och service.



– Genom att produktionsstarta först och påbörja försäljning närmare inflyttning kan vi möta kundernas behov av att köpa och sälja i likvärdig marknad, avslutar Linda Wiman.



Produktionen av Brf Kulturarvet beräkna starta under första kvartalet 2024 med första inflyttning under fjärde kvartalet 2025.

Ämnen