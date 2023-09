Lovisa Löwenborg.

Årets Unga Fastighetskvinna – här är den första finalisten

Fastighetskvinnan Hon har startat den första kvinnligt ägda fastighetsfonden med säte i Luxemburg och har en uttalad ambition att vara en change maker när det gäller kvinnligt ägande, fastigheter och investeringar. Möt Lovisa Löwenborg, den första finalisten i 2003 års upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna.

Den 14 september – nästa torsdag – hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm.

En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, född 1987 eller senare, som gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i branschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Johanna Skogestig, har utsett tre finalister – och en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2023.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. Först ut: Lovisa Löwenborg, grundare/vd, Female Fund/Wire Invest.



Berätta om din bakgrund – hur hamnade du i fastighetsbranschen?

– Jag har alltid varit intresserad av fastighetsmarknaden och köpte min första lägenhet tidigt. Jag kom senare in i branschen som investerare och har sedan 2016 varit aktiv genom att själv investera, men också öppnat upp möjligheter för kvinnor att investera i olika typer av projekt och fonder.



Berätta om bakgrunden till Female Fund/Wire Invest?

– Resan med Wire Invest har varit en unik och intensiv resa de senaste fem åren som bevisat att många förutfattade meningar gällande kvinnor och fastigheter, investeringar, risk inte stämmer. Vi har verkligen byggt en "buzz" kring hur man på ett kreativt och tilltalande sätt kan aktivera kvinnor och få deras intresse att vilja engagera sig i samhällsutvecklingen och bidra till hur vårt framtida samhälle ska se ut genom att investera i fastigheter.



– Female Fund är Europas första kvinnligt ägda fastighetsfond med säte i Luxemburg. Bakgrunden till den är att kvinnor är underrepresenterade på fler marknader än den svenska så jag ville hitta en modell för att arbeta över landsgränser i ett större perspektiv.



– Fonden kommer rikta sig till kvinnliga investerare även utanför Sverige och ha en mestadels skandinavisk fastighetsportfölj. Varumärket Female Fund kommer i ett bredare syfte arbeta för att öka det kvinnliga kapitalet i marknaden på flera sätt samt uppmuntra till ägande i olika former. Genom det ser jag att vi är delaktiga i att driva utvecklingen emot ett hållbart och mer diversifierat klimat i fastighetsbranschen som finansvärlden i övrigt.



Vad har du för yrkesmässiga ambitioner?

– Jag vill fortsätta att våga satsa och ta risk för att uppnå mål. Jag vill vara en change maker som är med och driver utvecklingen framåt med tydliga resultat.



Vad gör du om tio år?

– Jag arbetar fortfarande med frågor som jag brinner för och finner drivkraft i. Jag hoppas fortfarande vara med och bidra på liknande sätt som idag men med mer erfarenhet och bättre resurser. Jag tar troligen också fler kloka och färre snabba beslut, även om just det också är en av mina största styrkor hittills i min karriär.



Fakta:

Namn: Lovisa Löwenborg.

Ålder: 36 år.

Bor: Höllviken (Precis flyttat tillbaka till Skåne efter tre år i Lissabon).

Familj: Fästman och dottern Nellie.

Fritidsintressen: Se och upptäcka nya platser och resmål. Spela golf och åka skidor.

