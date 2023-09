Mook Changrachang.

Årets Unga Fastighetskvinna – här är finalist nummer två

Fastighetskvinnan Hon kom till Sverige från Thailand det ostadiga året 2008. Drömmen om att jobba i bygg- och fastighetsbranschen har i dag tagit henne till rollen som energistrateg på Bonnier Fastigheter. Möt Mook Changrachang – finalist i Årets Unga Fastighetskvinna.

Den 14 september – nästa torsdag – hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm.

En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, född 1987 eller senare, som gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i branschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Johanna Skogestig, har utsett tre finalister – och en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2023.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. I dag är det dags för: Mook Changrachang, energistrateg på Bonnier Fastigheter.



Berätta om din bakgrund – hur hamnade du i fastighetsbranschen?

– Det var under år 2008 som allt började. Finanskris, fastighetspriser sjönk, arbetslöshet ökade och samma år flyttade jag från Thailand till Sverige. I en ostadig värld var det ändå en sak som var säker – att arbeta inom bygg- och fastighetsbranschen har alltid varit min dröm sen jag var barn eftersom jag gillar att bygga och konstruera saker samt kunna se utvecklingen framför mig.

– Jag är utbildad byggingenjör i grunden men det var ett sommarjobb på Scania som öppnade dörren till fastighetsvärlden. I förvaltningsgruppen för lokaler och labb på Scania Tekniskt Centrum fick jag en inblick i den avgörande rollen som förvaltning, drift och underhåll av tekniska system spelar för både fastighetsägare och vår miljö.

– Efter att ha avslutat min utbildning på KTH ville jag arbeta med tekniska system i fastigheter. År 2015 tog jag mitt första steg på denna resa genom att ansluta mig till Structor installationsteknik i Stockholm som VVS-konsult/biträdande konstruktör.



Hur såg din väg till fastighetsbranschen ut?

– Min tid som konsult på Structor erbjöd mig en unik möjlighet att bygga upp affärsområdet Energi från absoluta grunden. Denna resa parallellt med min aktiva medverkan i projekt för en rad olika kunder – allt från fastighetsägare till kommuner och entreprenörer. Under åren utvecklades min personliga specialisering. Jag lade grunden för min roll som en mångsidig projektledare under projekteringsfasen. Jag lyckades sammanföra och koordinera olika discipliner såsom arkitektur, VVS, el, miljö med fokus på hållbarhet. Genom detta tillvägagångssätt behöll beställaren en stadig kontroll över sina hållbarhetsmål, medan projekteringsteamet fick ett tekniskt bollplank för bygg- och teknikfrågor.

– Detta blev en central framgångsfaktor för energi-affärsområdet och företaget i stort.

Företaget växte från 5 till 38 medarbetare och omsättningen ökade femfaldigt under min tid som delägare och styrelseledamot.

Från en teknikkonsults perspektiv har jag klivit in på fastighetsägarens sida i min nuvarande roll som energistrateg hos Bonnier Fastigheter sedan oktober 2022. Denna övergång markerar en ny fas i min karriär, där min passion för teknik fortfarande är stark och jag fortsätter att använda min tekniska expertis för att forma hållbara lösningar på strategiska nivåer.



Vad har du för yrkesmässiga ambitioner?

– Jag tycker att min nuvarande roll som strateg, passar mig väldigt bra både som person och med mina kunskaper. Mina ledstjärnor är Effektivitet, Personlig utveckling och Mentorskap. I denna roll har jag möjlighet att forma mina uppgifter efter mina värderingar och företagets mål.

Just nu brinner jag för att skapa strategier som alla kan förstå, från chefer till kollegor.

Jag vill göra energi och hållbarhet enkelt att ta till sig, och jag driver förändring med en positiv inställning. Jag tror att små steg tillsammans kan göra stor skillnad. Vikten ligger på framsteg och tillsammans kan vi göra förändringar som räknas. Det ska vara lätt att göra rätt!

– Ett exempel av årets strategi är effektstrategi för fjärrvärme som är vår största utsläpp.

Genom att se över våra fjärrvärmeavtal och implementera enkel teknisk styrning på åtta fastigheter hittills har det inte bara resulterat till en minskning av energikonsumtionen, utan även på kostnaderna, med en besparing på över en miljon kronor. Det är mycket roligt att med hjälp av övriga i teknikteamet kunna göra detta möjlig på kort tid.

– Mentorskap har därför en betydande kraft för mig och jag strävar efter att inte bara utveckla det internt i organisationen utan också att utöka det till att samarbeta med andra aktörer inom branschen. Det inkluderar högskolor, leverantörer och andra fastighetsägare. Målet är att tillsammans utforska innovativa lösningar och lära av varandra. Genom detta samarbete kan vi skapa en dynamisk miljö som gynnar alla och leder till ömsesidig utveckling.





Vad gör du om tio år?

– Jag har haft stort intresse kring socialt företagande. Om tio år skulle jag vilja ha en ledande roll som chef eller styrelse i ett sådant företag där man lyckas kombinera affären med sociala utmaningar på riktigt. Men jag älskar ju teknik, hållbarhet och innovativa lösningar. Därför kommer jag garanterat att hålla mig kvar inom dessa ämnen också på något vis.

– En annan ambition är att vara förebild för kvinnor som gillar teknik att våga välja denna väg.

Genom tidigare erfarenheter om att vara utbildare inom skolor och mentor för studenter har det varit otroligt givande och jag hoppas verkligen att kunna inspirera fler att våga ta klivet in i denna spännande del av fastighetsbransch.



Fakta:

Namn: Mook Changrachang.

Ålder: 33 år.

Bor: Norrtälje.

Familj: Sambo, två syskon och familj i Sverige och Thailand.

Fritidsintressen: Litteraturälskare, matentusiast och aktiv volontär i olika sociala projekt till exempel läxhjälpare i Gottsunda centrum och mentor åt ungdomar i Thailand och Sverige.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

