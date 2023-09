Sissel Andersson.

Årets Unga Fastighetskvinna – här är den tredje finalisten

Fastighetskvinnan Hon hamnade i fastighetsbranschen tack vare en Rubiks kub-tävling som Savills anordnade. I dag jobbar hon med transaktioner på Svefa och i framtiden tänker hon sig en ledande roll i ett bolag där hon har chans att inspirera andra, främst unga personer, att välja fastighetsbranschen. Möt Sissel Andersson, tredje finalist i Årets Unga Fastighetskvinna.

Den 14 september – nästa torsdag – hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm.

En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, född 1987 eller senare, som gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i branschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Johanna Skogestig, har utsett tre finalister – och en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2023.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. I dag är det dags för: Sissel Andersson, projektledare, transaktioner på Svefa.



Berätta om din bakgrund – hur hamnade du i fastighetsbranschen?

– Att jag hamnade i fastighetsbranschen känns både som en slump och som att det var förutbestämt. Jag påbörjade min utbildning inom väg och vatten på LTH utan någon riktig plan om att bli konstruktör eller liknande, jag gillade matematik och hade ett intresse för fastigheter. Själva utbildningen passade mig okej men jag kände att byggbranschen inte riktigt var något för mig.



– Jag har alltid identifierat mig som nördig, när jag har ställt in mig på något så ser jag till att bli bäst på det. I mitt privatliv så har det handlat om allt ifrån frågesporter och flaggor till Star Wars och Rubiks kub. Rubiks kub är faktiskt hela anledningen till att det blev just fastighetsbranschen och transaktioner för min del.



– Jag kom till en studentmässa där jag såg att ett företag hade en Rubiks kub-tävling, utan att veta vad företaget gjorde eller vad tävlingen handlade om så frågade jag om jag kunde få lösa den. Det visade sig vara Savills och ett par veckor senare var jag i Stockholm för att njuta av mitt förstapris, som var att få gå runt med alla chefer och VD:n under ett par dagar. Det var då jag förstod att transaktion var det jag skulle jobba med. Efter det försökte jag skräddarsy min utbildning så mycket det gick för att hjälpa mig i min karriär som transaktionsrådgivare. Därefter har allt gått i ljusets hastighet för mig. Savills några år, Croisette några år och nu Svefa i drygt två år.



– Utöver min akademiska bakgrund så har jag mina föräldrar att tacka som banade väg för mig att ta mig dit jag är idag. Min mamma, doktor inom neurotoxikologi, som aldrig slutar lära sig nya saker inspirerar mig till att allt är möjligt och att man skapar sin egen väg. Hon är också en otroligt stark kvinna som jag har fått allt mitt skinn på näsan ifrån. Min pappa, fastighetsexpert, som har satt ribban så högt att jag alltid kommer ha någon att se upp till och lära mig av. Han är anledningen till att jag läste väg och vatten på LTH 30 år efter han gjorde precis likadant. Han bytte också bana rätt snabbt, det blev både pilotutbildning och handelshögskolan innan han landade i fastighetsbranschen. Båda mina föräldrar har gett mig chansen att bo i fem olika länder under min uppväxt, vilket har gjort mig väldigt orädd att anta nya utmaningar och sammanhang.



– Nu har jag mitt eget lilla fastighetsimperium i form av min familj… Min man jobbar som affärsutvecklare på Skandia Fastigheter, pappa är fastighetsfondförvaltare på Carnegie, min bror jobbar med marknadsföring på Cushman & Wakefield, min svägerska är privatbostadsmäklare och min svärfamilj driver ett förvaltning- och byggbolag, listan kan göras ännu längre. Man vet helt enkelt vad som kommer pratas om på söndagsmiddagarna.



Hur såg din väg till fastighetsbranschen ut?

– Min väg till fastighetsbranschen och där jag är idag har varit intensiv, rolig och lärorik. Efter mitt jobb på Savills under studietiden började jag som transaktionsanalytiker på Croisette i Malmö. På den tiden var företaget fortfarande i startgroparna och transaktionsteamet i Malmö bestod av Fredrik Dackheden, som var transaktionschef, en projektledare och jag. Tanken var att jag skulle skriva mitt exjobb i sex månader och sen kliva in som analytiker efter examen. Verkligheten blev en annan, jag jobbade i stort sett heltid som analytiker samtidigt som jag skrev mitt exjobb ensam. Tiden jag hade i Malmö med Fredrik, cirka två år, formade mig som person och transaktionsrådgivare. Han var fullt beslutsam att jag skulle uppnå min fulla potential och satte mig i hårdskola, det var långa dagar och mycket högt tempo, men när jag väl tog examen var jag en fullfjädrad analytiker. Han är anledningen till att mina nuvarande kollegor kanske tycker att jag är lite väl noggrann och strukturerad ibland. Jag tog stora steg inom organisationen med ett par befordringar, när jag slutade så var jag såväl projektledare som ansvarig för upplärningen av alla på transaktionsavdelningen och hade en roll som de kallade "staff sergeant".



– Nu jobbar jag som projektledare inom fastighetstransaktioner på Svefa i Stockholm och jag älskar mitt jobb! När jag började på Svefa så var jag rätt junior projektledare. Tanken när jag bytte jobb var att jag ville omge mig med ett kompetent team för att kunna lära mig alla nyanser inom yrket. Det blev inte riktigt som planerat. Min första vecka kom det fram att de sex mest seniora personerna i teamet, inklusive de två transaktionscheferna hade sagt upp sig. Helt plötsligt var jag den enda projektledaren i Stockholmsteamet vilket då gjorde att jag fick anta en mycket senior roll och ta över nästan 30 projekt. Det var inte vilka projekt som helst, det var viktiga och stora kunder från Svefa. Jag vet nu i efterhand att de nervöst hade kontaktat Mikael Lundström (VD) och uttryckt sin oro för att vi inte skulle kunna genomföra transaktionerna på ett bra sätt. Vilket han senare fick bekräftat att jag hade gjort när varenda fastighet såldes med nöjda kunder. Men den tiden var otroligt intensiv och satte mina kunskaper och min vilja på prov. Anledning till att det blev så bra? Ledningen på Svefa vågade satsa på en driven (och aningen kaxig) 28-årig kvinna. Nu har vi återhämtat oss, anställt fler kollegor i teamet och det team som sex personer lämnade för två år sedan finns inte kvar. Människorna är kvar men alla har gjort en sådan otrolig personlig och yrkesmässig utveckling. Det är i kriser vi får reda på vårt sanna driv! Det var verkligen inte det jag hade planerat att göra när jag började på Svefa men nu i efterhand är jag glad att det hände.



Vad har du för yrkesmässiga ambitioner?

– Mina yrkesmässiga ambitioner är svåra att sätta fingret på, för mig har det inte alltid varit så konkret, något som också förändras hela tiden. Men mina ambitioner kommer alltid vara att utvecklas, att lära mig nya saker och att hjälpa andra i deras utveckling. Jag har alltid haft något inom mig som vägleder mig i rätt riktning, jag tror att det är känslan av att nå min fulla potential. Jag vet att jag kan gå långt inom det jag älskar, och det tänker jag göra. Hur det slutar får tiden utvisa.



Vad gör du om tio år?

– Om tio år är jag en kvinna som kan inspirera andra unga personer som kanske sitter i skolbänken, eller är i början av sin karriär och inte riktigt vet vad de ska göra. Jag har en ledande roll i ett bolag där jag har chans att påverka.



Fakta:

Namn: Sissel Andersson.

Ålder: 30 år.

Bor: Kungsholmen.

Familj: Maken Johan (sedan en månad tillbaka).

Fritidsintressen: Resa, mat, snowboard och film.

