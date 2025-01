Stockholmsverken får ny hyresgäst. Bild: AMF Fastigheter

Coworking-koncept öppnar i Stockholmsverken

Uthyrning Coworking-aktören Metropole stärker upp AMF Fastigheters kvarter Stockholmsverken på Södermalm med sin nya flaggskeppslokal. Metropole har sin inriktning mot tech-, media- och musikbranschen och kommer att skapa en destination med fokus på events och kreativt skapande.

Lokalen i Stockholmsverken är cirka 3 700 kvadratmeter och kommer att fyllas med studios, kreativa mötesplatser, café och ytor för events, nätverksträffar och upplevelser.

– Vi klickade direkt med Metropol och såg en enorm potential i deras koncept som är så mycket mer än traditionell coworking. De blir ett perfekt tillskott till Stockholmsverkens kreativa puls. Med Metropole på plats levandegör vi Stockholmsverken ännu mer från tidig morgon till sen kväll, säger Karin Jernström Nyberg, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Metropole grundades av Michel Fannoun och Jimmy Åkerfors, båda med en bakgrund inom musikbranschen. Första hubben öppnade i januari 2020 och satsningen i Stockholmsverken blir den sjunde anläggningen. Förutom lokaler i Stockholm har man även en hub i Zagreb, och drivit The Node på Sergels Torg. Flaggskeppet i Stockholmsverken kommer skapa ett kreatörscommunity som samlar och kopplar ihop kreatörer, entreprenörer och potentiella samarbetspartners. Förutom renodlade arbetsplatser och studios fokuserar man också på nätverksträffar, aktiviteter och events.

– I Stockholmsverken får vi exakt det vi är ute efter: en kreativ mötesplats som samlar några av de mest innovativa bolagen i världen. Här har vi en fantastisk möjlighet att tillsammans med våra egna hyresgäster och grannarna i kvarteret skapa ett nätverk med en unik och kreativ gemenskap. Vi suddar ut gränsen mellan arbete och upplevelser, säger Michel Fannoun, vd på Metropole.



Stockholmsverken ligger mitt på Södermalm, i hörnet Magnus Ladulåsgatan och Rosenlundsgatan i området vid Södra Station. Det klassiska industrikvarteret Stockholmsverken är ett nyskapande område som lockat till sig en rad innovativa företag, bland andra Fatshark, Paradox Interactive, Klättermusen och Antrop. I höstas öppnade dessutom restaurangkonceptet Skörden, lett av stjärnkocken Melker Andersson.

– Tillsammans med alla våra hyresgäster i Stockholmsverken skapar vi ett kreativt område där nya och gamla Söder möts i en spännande mix. Närheten till Södermalms kultur- och gatuliv och arvet från den klassiska industrin som huserade här förr skapar en inspirerande miljö som lockar till sig bolag och matupplevelser på internationell toppnivå, säger Karin Jernström Nyberg.



Lokalen är 3767 kvadratmeter fördelat på tre våningar, inklusive bottenplan med café och eventytor. Metropole flyttade in i lokalerna i mitten av december och nu är man i full gång med att skapa en plats som bubblar av kreativitet och inspiration. Caféet ska byggas om under våren och planen är att öppna till sommaren. Ansvarig uthyrare från AMF Fastigheter var Catrin Callersjö.

Ämnen