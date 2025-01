Patrik Lindström är vice vd för Serneke Invest som nu blir Doxa.

Serneke Invest blir Doxa

Bolag Nytt år, ny kostym skriver Serneke nu i ett pressmeddelande om att Serneke Invest byter varumärke till Doxa. Namnbytet markerar ett naturligt steg och förstärker den externa kommunikationen uppger de som motivering.

Efter en turbulent vecka, där entreprenad delen av Serneke som Doxa sålde under 2024 nu har satts i konkurs, så meddelas nu att Serneke Invest får namnet Doxa. Så sent som förra våren lämnade Ola Serneke rollen som vd för Serneke Invest och till sensommaren lämnade han också Doxas styrelse. Han har dock fortsatt ett stort ägande, motsvarande fem procent, i Doxa. Tidigare i veckan uppgav Ola Serneke själv att arbetet med Serneke Invest fortsätter som vanligt.



Men nu så lämnar man namnet Serneke bakom sig.

– Doxa står för värdeskapande och utveckling, säger vice vd Patrik Lindström, vilket perfekt speglar vår ambition att skapa värde för våra kunder, investerare och partners. Med den här förändringen vill vi signalera en stark framtidstro och vårt fokus på framtida affärer.



Den nya visuella identiteten kommer att introduceras i samband med namnbytet där Serneke Invest framöver inkluderas i Doxas logotyp, färgpalett och grafiska profil. Förändringarna kommer att synas successivt i all kommunikation och på bolagets plattformar meddelar bolaget.

