Trots att Ericsson lämnar stort är Corem nöjda med uthyrningen. Bild: Corem

Ericsson säger upp 33 000 kvadratmeter i Kista

Bolag Ericsson har sagt upp 33 000 kvadratmeter av sin förhyrning i Kista. Det meddelar Corem samtidigt som man redovisar sin nettouthyrning för 2024.

Corems nettouthyrning uppgick under årets tre första kvartal till 99 miljoner kronor och även under årets sista kvartal har affärstakten varit hög. För helåret indikeras att nettouthyrningen kommer summera till cirka 61 miljoner kronor, under det fjärde kvartalet drivet av uthyrningar i främst New York, Stockholm, Linköping, Malmö och Västerås.

– Årets nettouthyrning innehåller ett stort antal fina uthyrningar på våra olika orter. Även sista kvartalet innehåller mycket fina underliggande affärer och vi är stolta över årets positiva nettouthyrning i den marknad som råder, säger Rutger Arnhult, Corems vd.



Kvartalets negativa nettouthyrning kan i huvudsak härledas till att ett av de lokalavtal som Ericsson innehar i Kista har sagts upp, vilket innebär att förhyrningen minskas med cirka 33 000 kvadratmeter per 2025-12-31. Byggnaden som avses har ett läge med goda kommunikationer och med potential för olika typer av användning. Samtidigt har ett avtal om 1 600 kvadratmeter förlängts. Efter förändringarna uppgår därmed Ericssons sammanlagda förhyrning hos Corem till cirka 86 000 kvadratmeter varav 56 000 kvadratmeter i Kista.

– Vårt samarbete med Ericsson är mycket gott, och det fortsätter framåt. Vi ser det som naturligt att våra kunder har behov av att justera sina ytor efter hur verksamheten ser ut och det innebär minskning såväl som behov av ökning. Vi har haft glädjen att få välkomna många nya hyresgäster till Corem under det gångna året och ser positivt framåt, säger Rutger Arnhult.

