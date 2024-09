Christian Dahlman. Bild: Archus

Archus etablerar kontor i Malmö

Bolag Archus tar nu steget att etablera kontor i Malmö, beläget i en expansiv region med sikte på uppdrag i södra Sverige. Tillsammans med välmeriterade Christian Dahlman inleds nu en långsiktig satsning att bli regionens naturliga rådgivare och utvecklingspartner där Archus bistår att ta idé till genomförande inom fastighetsutvecklingsuppdrag.

Christian Dahlman har lång erfarenhet inom området affärs- och fastighetsutveckling. Han kommer närmst från en roll som affärschef från Peab Projektutveckling och har dessförinnan omfattande erfarenhet inom bostadsutveckling som bland annat bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad samt erfarenhet från stadsutveckling och kommersiella fastigheter som vd från Malmö Cityfastigheter.

– Christian kommer med sin breda förståelse av tidiga skeden och genomförande av fastighetsutvecklingsprojekt, oberoende av segment, kunna representera Archus hela tjänsteerbjudande och bli en långsiktig strategisk partner till våra uppdragsgivare. Målbilden är att vi tillsammans ska etablera ett heltäckande Archuskontor, som kan ta rådgivningen sömlöst från tidiga skeden, gestaltning och arkitektur, till genomförande med cirka tiotalet medarbetare under de kommande åren, säger Gustav Källén, koncernchef på Archus.

– Det känns inspirerande att ansluta till en operativ roll inom Archus. Ett bolag som jag haft förmånen att följa i egenskap av styrelseledamot de senaste fem åren. Archus står för en bredd, från tidiga skeden, arkitektur och genomförande som jag upplever är efterfrågat i branschen. Det ger oss förmågan att ha förståelse för olika skedens påverkan och kunna hålla ihop vision i tidigt skede till genomfört projekt, säger Christian Dahlman.



Christian Dahlman påbörjar sitt arbete omgående och kommer under hösten dessutom ansluta till Archus koncernledningsgrupp under ledning av Gustav Källén.

