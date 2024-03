Space gaming-avdelning inför invigningen i slutet av november 2021. Bild: AMF Fastigheter

AMF:s storsatsning Space stänger för gott

Bolag För lite mer än två år sedan slog AMF Fastigheters och Pophouse's storsatsning Space upp portarna mitt i centrala Stockholm – men på måndagen kom beskedet att Space stänger permanent.

I slutet av november 2021 slog det nya digitala kulturcentret Space upp portarna i det femte Hötorgshuset intill Sergels torg. Space omfattade bland annat världens största gamingcenter med över 400 spelstationer, Avicii Experience och norra Europas största permanenta e-sportarena. Pophouse Entertainment och AMF Fastigheter stod bakom satsningen som redan sedan starten haft det tufft ekonomiskt. På måndagen kom beskedet att Space stänger permanent., något som Breakit var först med att rapportera om.

– Som många andra affärsverksamheter har Space mött en tuff ekonomisk verklighet med ökade kostnader och förändrat kundbeteende, skriver bolaget i ett meddelande som gått ut till bolagets samarbetspartners enligt Breakit.



Gaming-verksamheten i lokalerna, med flera hundra enskilda speldatorer, har redan bommat igen. Igår söndag loggade den sista gamern ut från Space. Konferens- och eventdelen hålls igång fram till den 30 juni, det meddelas på Space hemsida.

"Final Level Reached: Thank you, gamers, for every click, every mission, and every high score at SPACE", skriver Space på sin hemsida.



Pophouse, som ägs av ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus och av EQT-grundaren Conni Jonsson, startade Space i samarbete med AMF Fastigheter men våren 2022 köpte Pophouse ut minoritetsägarna och genomförde i samma veva en nyemission på drygt 100 miljoner kronor. Därefter ägde Pophouse 99 procent av aktierna.

“Under det senaste året har flera åtgärder vidtagits för att slimma och anpassa organisationen till de förändrade förutsättningarna. Det är nu tydligt att det inte är möjligt att skapa långsiktig lönsamhet och Space kommer att stängas", heter det i meddelandet som Breakit har kommit över.

Ämnen