Vd Joakim Alm ser möjligheter i denna marknad med 'kom-och-fynda'-skylten på ett antal spännande tillgångar. Bild: iStock

ALM Equity ser kraftigt minskad omsättning

Ekonomi/Finansiering Alm Equity minskar omsättning och förlusten - vd bedömer att marknaden har bottnat ur.

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisade kraftigt minskad omsättning och förlust i det tredje kvartalet.



"Efter en intensiv period av omstruktureringar i portföljen har vi nu riktat om strålkastaren mot vägen framför oss. Vi lämnar en period där vi lagt stort fokus på att anpassa ALM Equity och våra innehav till det förändrade marknadsläget. Vi har etablerat plattformen för att kunna fokusera framåt", uppger vd Joakim Alm i rapporten.



Han bedömer att marknaden har bottnat.



"Två år med en mycket utmanande kapitalmarknad och en fastighetsbransch i kris börjar ge resultat och vi ser nu många spännande möjligheter på marknaden. På två år har priserna på byggrätter sjunkit med 40 till 50 procent och antal byggstarter har minskat med nästan 60 procent under det första halvåret i år. Vår bedömning är att marknaden har bottnat ur – för oss", uppger han.



Framöver skall bolaget fylla på med nya tillgångar, uppger Alm.



"Som den realistiska optimist jag är så ser jag möjligheter i denna marknad med 'kom-och-fynda'-skylten på ett antal spännande tillgångar. Vi är inte en passiv förvaltare av kapital utan ser notering eller avknoppning som en exit där vi är kvar så länge vi kan tillföra värde."



Omsättningen sjönk 65,9 procent till 134 miljoner kronor (393).



Rörelseresultatet blev -75 miljoner kronor (-709).



Resultatet efter skatt blev -135 miljoner kronor (-762).



Resultat per aktie hamnade på -16,92 kronor (-75,79).



Justerat substansvärde per aktie låg på 318 kronor (810).

