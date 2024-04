Lena Boberg. Bild: Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter vill utmana coworking – startar nya konceptet Flexiwork

Bolag Alecta Fastigheter presenterar det nya konceptet Flexiwork som är avsett att utmana landets coworking-aktörer. Med Flexiwork menar Alecta Fastigheter att man tar "full frihet till en helt ny nivå genom att avtalen är flexibla och antalet lösningar för kunderna är obegränsade". Flexitainment är ett aktivitetsprogram som ska samla de som är i huset i workshops, föreläsningar, minikonserter, provsmakningar, öppen pitchscen och annat som med tiden är tänkt att utvecklas tillsammans med kunderna in i framtidens mötesplatser.

Första implementeringen av Flexiwork kommer att ske i fastigheten Regina i Göteborg och verka under namnet Flexiwork Hovet. Näst på tur är en annan göteborgsfastighet, Vi på hörnet, i korsningen Folkungagatan/Stampgatan, under namnet Flexiwork Kollektivet.



På sikt ska Flexiwork finnas på fler platser där Alecta Fastigheter verkar.

– Vi skapar ett kontorsvaruhus och ger våra kunder möjlighet att på ett enkelt sätt och utifrån sina specifika behov, till och med dagsform, välja mellan ett stort och varierat utbud av service och tjänster. Flexibiliteten finns i till exempel avtalslängd, vilken typ av arbetsplats man önskar för dagen, vilka kunskapshöjande aktiviteter man vill delta i, eller vad man vill skapa i den kreativa ateljén. Flexibiliteten och tillgängligheten ska tillsammans leverera en hög grad av kundnytta, säger Lena Boberg, vd på Alecta Fastigheter.



Vad som exakt ska ingå Flexitainment är upp till hyresgästerna att bestämma. Snart inleder Alecta Fastigheter en digital kampanj där de låter kontorshyresgäster i Göteborg sätta aktivitetskalendern. I kampanjen "Stretchade, skruvade och flexiga idéer sökes" får vem som helst ge förslag som de skulle vilja se i aktivitetskalendern.

– Vi tror att många individer mår bra och utvecklas av gemenskap och erfarenhetsutbyte. Vi nöjer oss inte med att medlemmarna är under samma tak, utan satsar på aktiviteter som ger en bra mix av nice to know, good to know och ren underhållning för att knyta ihop de som finns i och runt platsen, säger Anna-Maria Kääriä, försäljnings- och marknadschef på Alecta Fastigheter

