Åhléns Skärholmen fasadskiss. Bild: Åhléns

Åhléns öppnar stort i Skärholmen

Uthyrning Nu öppnar Åhléns varuhus i Skärholmen centrum igen.

Bild: Åhléns

Ayad Al-Saffar, ägare och vd Åhléns. Ayad Al-Saffar, ägare och vd Åhléns.

Det blir Åhléns andra varuhus som har premiär igen under nästa år, tillsammans med Västerås.

– Jag tror på handel. Det gläder mig mycket att vi nu kan öppna ett helt nytt Åhléns-varuhus igen i Skärholmen centrum och ambitionen är att återinföra handel och liv i flera av våra stadskärnor och centrumlägen i landet framöver. Jag ser mycket fram emot att få välkomna våra kunder till ett inspirerande varuhus, med både välkända samt många nya varumärken, där våra gäster trivs och alltid känner sig välkomna, säger Ayad Al-Saffar, ägare och vd Åhléns.



Åhléns nya varuhus kommer att ha en totalyta på 2 500 kvadratmeter i bästa centrumläge, fördelat på två våningsplan. Varuhuset kommer att öppna sommaren 2024 och ha cirka 15-20 anställda.

Åhléns varuhus tar plats i de lokaler som H&M lämnade nyligen för att flytta till större lokaler i Skärholmen Centrum. Lokalen är belägen i korsningen Storholmsgatan och Byholmsgången med Stadium och Carlings som närmaste grannar.



Det är även flera befintliga hyresgäster och däribland stora modekedjor som storsatsar. H&M öppnade en ny större butik i Vero Moda och Jack & Jones lokaler 23 november, Jack & Jones och Vero Moda öppnade nya butiker i somras och New Yorker investerar i nytt koncept i befintlig lokal.



Tidigare i år har Skärholmens stadsdelsförvaltning med sina 350 anställda flyttat in i nya lokaler vid Måsholmstorget i Skärholmen Centrum och food courten har uppdaterats. Det är även sedan tidigare klart att Polisen etablerar ett nytt lokalpoliskontor med utbildningslokaler i Skärholmen med en total yta på 8 500 kvadratmeter, med beräknad inflyttning i början av 2024

Ämnen