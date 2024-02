Hans Wallenstam, vd. Bild: Wallenstam

Wallenstam minskar förvaltningsresultatet och sänker utdelningen

Bolag Wallenstam redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 694 miljoner kronor (627), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 482 miljoner kronor (448), en ökning med 7,6 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 211 miljoner kronor (259), en minskning med 18,5 procent mot föregående år. Minskningen tillskrivs främst höga räntekostnader och höga elkostnader i driften.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -37 miljoner kronor (-3 001). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -904 miljoner kronor (-77).



Resultatet före skatt var 677 miljoner kronor (-2 786).



Resultatet efter skatt blev -492 miljoner kronor (-1 801).



Resultat per aktie hamnade på -0,7 kronor (-2,70).



I utdelning föreslås 0,50 kronor per aktie (0,60).



Substansvärde per aktie låg på 56,20 kronor (57,40).



Vd:n Hans Wallenstam uppger att bolaget är hoppfullt om att öka antalet byggstarter efter att de minskat på grund av omvärldsläget.



"Under året har vi anpassat vår organisation för vår nyproduktionsverksamhet så att den matchar nedgången i antal projektstarter. Vi ser nu att byggkostnadsökningen har stagnerat och det gör att vi återigen tittar på att starta nya byggprojekt. Jag hoppas kunna återkomma med konkreta byggstarter inom kort, och det känns både hoppfullt och glädjande, särskilt med tanke på det skriande bostadsbehovet i våra lägen", skriver han.



Wallenstam tror också att det kommer att ske fler transaktioner på marknaden.



"Vi har lyckats göra några, dessutom också avräknat tidigare gjorda överenskommelser. När nu räntan stabiliseras är min tro att transaktionerna på fastighetsmarknaden kommer att öka något med tiden. Wallenstam har finansiella muskler att både förvärva och sälja, och förhoppningsvis kunna ta tillvara de möjligheter som ges", skriver Hans Wallenstam.



Wallenstam uppger att kommersiella lokaler, huvudsakligen i Göteborg, är ett starkt område för bolaget, där man ser allt fler uthyrningar. Uthyrningsgraden för kommersiella lokaler i Göteborg uppgår till 95 procent.

