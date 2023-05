Forskaren. Bild: Vectura

Vectura tecknar nytt avtal i Forskaren

Uthyrning Bioteknikföretaget Pixelgen Technologies AB, som utvecklar banbrytande life science-verktyg för cell-analys, har tecknat hyresavtal om cirka 600 kvadratmeter kontor och labb på våning sex i Vecturas life science-hubb Forskaren. Flytten till Forskaren ska bidra till Pixelgens tillväxt och ökad möjlighet att expandera både sin forskning och utveckling, samt sin produktionskapacitet i specialanpassade lokaler mitt i Hagastaden, i samverkan med övriga aktörer i Forskaren.

Pixelgen är ett startup bioteknikföretag som utvecklar protokoll, reagens och mjukvara för immuncellforskning. Företaget har expertis inom flera områden, som molekylär cellbiologi, immunologi, proteomik samt dataanalys och mjukvaruutveckling. Pixelgens mål är att utveckla nydanande analysverktyg som leder till ökad förståelse för biologi, i hälsa och i sjukdom, genom innovativ forskning och utveckling.



Pixelgen grundades 2020 och har sedan dess expanderat starkt genom att utöka team inom forskning, utveckling, dataanalys, produktion, sälj och marknadsföring. Företaget sitter idag på KI Campus men flyttar i april 2024 till de cirka 600 kvadratmeter nya lokalerna med både kontors- och labbverksamhet i Forskaren.

– När vi nu går in i en ny fas som ett kommersiellt bolag där vi fortsätter expandera ökar behovet av större och specialanpassade lokaler. För oss var det viktigt att stanna i hjärtat av var merparten av Sveriges spjutspetsforskning inom medicin och teknologiutveckling sker, det vill säga i närheten av Karolinska Institutet, SciLife och KTH. Allt detta får vi i och med flytten till Forskaren nästa år, säger Simon Fredriksson, vd på Pixelgen Technologies.

– Forskaren är det mest eftertraktade stället i Stockholm för life science företag och att ett så spännande och framåtsträvande bolag som Pixelgen valt att flytta in är otroligt kul. De blir ett perfekt tillskott i Forskaren. Vi ser verkligen fram emot att välkomna Pixelgen till Forskaren och hjälpa dem att fortsätta att utvecklas och växa, tillsammans med alla de andra spännande hyresgästerna, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.



Den 24 000 kvadratmeter stora life science hubben Forskaren, i Stockholms växande stadsdel Hagastaden, blir en självklar knutpunkt för aktörer inom life science-sektorn, men även en samlingsplats för allmänheten med hållbar- och innovativ mat från Urban Deli samt en ny typ av life science-upplevelse genom Tekniska museets filial på entréplan. Forskaren beräknas stå färdig under årsskiftet 2023 – 2024.

