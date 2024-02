Bild: Istock

Vd:n Mattias Rickardsson lämnar Link Prop Investment

Bolag Efter drygt sex år som vd för Link Prop Investment AB har Mattias Rickardsson informerat bolagets styrelse att han beslutat att lämna sin roll som vd.

Mattias Rickardsson har meddelat bolagets styrelse att han har beslutat att avgå som vd i Link Prop Investment AB.

– Mattias har framgångsrikt lett Link Prop under de senaste sex åren, inklusive under COVID-19 pandemin, och lämnar efter sig ett bolag med en robust ställning. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett stort tack till Mattias för hans betydelsefulla insatser för Link Prop säger Fredrik Österberg, styrelsens ordförande.

– Det har varit sex spännande och produktiva år med Link Prop där vi gemensamt har arbetat aktivt med att utveckla fastigheten och möta våra hyresgäster. Mitt beslut att avgå som vd för Link Prop bygger på att jag har flera uppdrag som den senaste tiden har vuxit i omfattning och att jag därför inte har tiden som krävs för att vara vd i Link Prop, säger Mattias Rickardsson.



Mattias Rickardsson kvarstår som vd till dess en ny vd har utsetts och han kommer även under en övergångsperiod att stå till Link Prop Investment AB:s förfogande i syfte att säkerställa en god överlämning.

Ämnen