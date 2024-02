Bild: Anthon Näsström

Vakansgraden minskar för Neobo

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 230 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (204).

De ökade hyresintäkterna tillskrivs hyreshöjningar samt minskad vakans.



"Vi gick in i 2023 med en vakansgrad i bostadsbeståndet på 6,6 procent och avslutade på 5,4 procent. Vi har riktat specifika insatser mot områden med hög vakansgrad…", skriver vd Ylva Sarby Westman i rapportens vd-ord.



Driftöverskottet blev 93 miljoner kronor (94) och förvaltningsresultatet uppgick till 20 miljoner (11). För helåret minskade förvaltningsresultatet till 148 från 172 miljoner kronor och minskade till följd av framför allt högre finansieringskostnader.



"Räntorna har ökat kraftigt under året men tack vare en hög räntesäkringsgrad har vi kunnat begränsa effekterna av detta. Vi har en stabil finansiell position med uteslutande bankfinansiering"", uppger Neobo-vd:n.



Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till -427 miljoner kronor (-1.419). Efter skatt blev resultatet -578 miljoner kronor (-839)



Ingen utdelning föreslås och i december beslutade styrelsen att ta bort utdelningspolicyn, något som bolaget meddelade då. I linje med tidigare besked har styrelsen givit ledningen i uppdrag att förbereda Neobo för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2024.



I ett separat pressmeddelande uppger Neobo att bolaget har avyttrat sex bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 113 miljoner kronor, "vilket är i nivå med den senaste externvärderingen som genomfördes vid årsskiftet", heter det.

