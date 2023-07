Ulrik Hallengren, vd, Wihlborgs. Bild: Wihlborgs

Uppåt i Wihlborgs förvaltningsresultat

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Wihlborgs resultat för det andra kvartalet 2023 är tämligen enkelt att sammanfatta skriver Ulrika Hallengren i sitt vd-ord.

– Vår kärnverksamhet fortsätter att gå bra. Hyresintäkterna ökar i kvartalet med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. När vi mäter kontraktsstockens hyresintäkter i lika bestånd är de 12,1 procent högre än för ett år sedan. Denna siffra är stärkt av att uthyrningsgraden under denna period har ökat med 1,5 procentenheter. Utsikterna för framtida intäkter stärks även av att vi för 33:e kvartalet i rad kan uppvisa en positiv nettouthyrning, detta kvartal på 14 miljoner kronor, uppger vd Ulrika Hallengren.



Nettoskulden har sjunkit och balansräkningen är även detta kvartal stabil. Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet sjunker och uppgår nu till 10,6 gånger.

– Tillgängliga likvida medel i form av outnyttjade kreditfaciliteter plus likvida medel uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor. Vårt beroende av obligationsmarknaden är fortsatt lågt då endast 8 procent av våra lån kommer därifrån. Med en lönsam kärnverksamhet och tillgång till likviditet kan vi fortsätta investera för framtiden, fortsätter Wihlborgs-chefen.



Hon betonar vidare att det är dagens projektinvesteringar som kommer att skapa tillväxt i kärnverksamheten kommande år.



– Med högre finansieringskostnader och ett osäkert konjunkturläge är vi självklart än mer noggranna vad gäller vad vi investerar i och till vilken kostnad, men vi är övertygade om att vi utvecklar bolaget bäst om vi kan ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten utan att vare sig gasa eller bromsa för häftigt, uppger Ulrika Hallengren.



Andra kvartalet i siffror

Hyresintäkterna uppgick till 964 miljoner kronor (804), en ökning med 19,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 722 miljoner kronor (578), en ökning med 24,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 491 miljoner kronor (483), en ökning med 1,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -59 miljoner kronor (151). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 35 miljoner kronor (292).

Resultatet före skatt var 467 miljoner kronor (926).

Resultatet efter skatt blev 370 miljoner kronor (733), en minskning med 49,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,20 kronor (2,38).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 90,41 kronor (87,60).

