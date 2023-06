Jürgen Daunis, vd för Understand.ai, välkomnar Andreas Martin som teknisk chef och platschef för anläggningen i Göteborg. Bild: Understand AI

Tyskt AI-bolag öppnar kontor i Göteborg

Uthyrning Tyska Understand.ai väljer att göra sin första utländska direktinvestering på Lindholmen, mitt i Göteborgs fordonskluster. Samtidigt har man rekryterat en tidigare Ericsson-anställd till nyckelrollen som teknisk chef och platschef i Göteborg.

– Göteborg är en utmärkt plats att hitta talanger inom IT- och fordonsområdet. Genom att etablera den nya anläggningen kommer vi dessutom närmare våra lokala kunder och stärker vår tillgång till det svenska fordonsklustret. Jag är mycket glad att kunna meddela att Andreas Martin har tagit över som Head of Engineering och platschef. Han är en erfaren ledare med bakgrund inom mjukvara och teknik inom fordons-, IT- och telekommunikationsindustrin, säger Jürgen Daunis, vd för Understand.ai.



Bolaget Understand.ai är en ledande leverantör av lösningar för att generera objektiv, bekräftad data om verklighetens beskaffenhet, främst kopplad till bilars perception. De specialiserar sig på automatiserad annotering med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens.



Bolaget är en del av den tyska underleverantörskoncernen dSpace och har huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland.



– Etableringen av Understand.ai i Göteborg visar på regionens kompetensmässiga styrka. Förutom den marknadsmöjlighet som bolaget upplever här är en stor drivkraft för satsningen att det finns en stor pool av kompetens i Göteborg. Etableringen kommer också att stödja Göteborgs framväxt som ett nordiskt nav inom AI, säger Joel Görsch, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg.

