Västerås Galleria. Bild: Corem

Två nya uthyrningar för Corem i Gallerian i Västerås

Uthyrning Corem har skrivit kontrakt med Aspia och Knightec som hyresgäster i den nyrenoverade Gallerian i Västerås.

Aspia, ett företag inom redovisning, lön och rådgivning, flyttar in i 659 kvadratmeter kontorslokaler i Gallerian i slutet av september 2023. Längden på hyresavtalet är 5 år.



Knightec, ett tjänstebolag specialiserade på produkt- och tjänsteutveckling inom områden som rör energi, hållbarhet och cybersäkerhet, flyttar in i 948 kvadratmeter kontorslokaler i samma byggnad under tredje kvartalet 2024. Längden på hyresavtalet är 7 år.



– Det är mycket glädjande att intresset för våra nya, moderna och flexibla kontor är fortsatt stort. Vi fyller nu upp våra fina gallerior mitt i centrum med en mix av handel, kontor och övrig service för Västerås invånare, säger Tariq Boholm, affärsenhetschef på Corem i Västerås.



Gallerian är belägen mitt i centrala Västerås.

