Riksbankschefen Erik Thedéen. Bild: Ida Mikko

Thedéen följer FI och trycker på fastighetsbolagen om skuldsättningen

Ekonomi/Finansiering Tidigare i veckan skrev Fastighetssverige om att Finansinspektionen vill se fastighetsbolagen göra mer för att minska sin skuldsättning – under fredagen ekade Riksbankschefen Erik Thedéen den uppmaningen under Moody´s fastighetskonferens i Stockholm. "Att Riksbanken nyligen beslutade att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent ska inte tolkas som att inflationsriskerna är borta och att räntorna kommer att sjunka snabbt", sade han bland annat under konferensen.

Många fastighetsbolag har som bekant haft det problematiskt sedan Riksbanken började höja styrräntan och nu behöver de se till att minska sina skulder, både för att stärka sina balansräkningar och för att öka förtroendet hos dem som köper deras aktier och obligationer. Det sade riksbankschef Erik Thedéen under ett tal på Moody's fastighetskonferens i Stockholm på fredagen.

– Att Riksbanken nyligen beslutade att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent ska inte tolkas som att inflationsriskerna är borta och att räntorna kommer att sjunka snabbt.



Under åren med låga räntor och mycket god tillgång till finansiering ökade många kommersiella fastighetsföretag sin upplåning rejält, expanderade sina fastighetsportföljer alltför snabbt och tog stora finansiella risker. När sedan inflationen ökade och Riksbanken började höja styrräntan hamnade många fastighetsföretag under press när deras finansieringskostnader ökade och fastighetsvärdena började sjunka.



Även om företagen har olika förutsättningar att hantera utmaningarna så innebär fastighetssektorns räntekänslighet och dess nära koppling till banksystemet att den finansiella stabiliteten kan rubbas, det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.



Fastighetsföretagen behöver därför här och nu sätta in fler och mer omfattande åtgärder för att minska sina skulder. Både nyemissioner av aktier och avyttring av fastigheter behöver ske i större omfattning än hittills.

– Om balansräkningarna på så sätt förstärks får företagen större frihet att agera offensivt, påpekade Thedéen. Det kan också leda till att förtroendet stärks bland de investerare som köper fastighetsföretagens aktier och obligationer.



Riksbanken lämnade nyligen styrräntan oförändrad på 4 procent, men detta ska inte tolkas som att inflationsriskerna är borta och att räntorna kommer att sjunka snabbt menar Thedéen:

– Penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande och Riksbanken har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras, förklarade han.



Erik Thedéen menar att fastighetsföretagen därför behöver se långsiktigt på sitt risktagande, binda sina låneräntor och låna på längre löptider. Det skulle också förbättra förutsättningarna för obligationsmarknaden att förbli en viktig finansieringskälla för både fastighetsföretag och andra företag.

– Det behövs dessutom långsiktiga strukturella förändringar på obligationsmarknaden med högre transparens, bättre riskmedvetenhet och en bredare investerarbas än tidigare, avslutade Erik Thedéen.

